▲ 美媒：中國有機可乘 因拜登外交團隊有一特色

美國拜登政府提出耐性處理中美關係，有希望留出更多時間確定對中國戰略之意。美國傳媒形容，拜政中國政策團隊雖然都是「精兵桿將」，眾人之間有很深淵源，但他們的目標卻各不一樣。拜登團隊如就中國政策陷入分歧，那麼中國就會有機可乘。

《華爾街日報》稱，拜登政府氣候特使、原奧巴馬政府國務卿克里（John Kerry）尋求達成國際氣候協議，這必須有最大排放國中國的合作才有望取得效果。不過，拜登「亞洲沙皇」印太事務協調官、原奧巴馬政府助理國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）則欲對華強硬回擊。

文章引述拜登政府官員稱，他們對中國戰略團結一致，惟華府內部目前主要憂慮在於，克里與坎貝爾有否團隊意識，還是兩人會各自試圖獨立主導拜登政府中國政策。

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氣候特使克里 與中國協議是「本能」

克里不但曾擔任美國頭號外交官，他和拜登私人關係更非常深。克里曾與拜登在參議院外交委員會共事24年，而他現任特使職位亦受拜登直接領導。有他的前同事形容，克里不受官僚制度約束，「本能是登上飛機前往中國，與北京達成協議」。

坎貝爾則很擅長官僚體系運作。他有數十年對華政策工作經驗，曾與現任白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）一起制定了奧巴馬政府對華核心戰略，並與中國官員有長期關係。坎貝爾主張拉攏印太國家就不同議題牽制中國，並協助他們建立不對稱軍事能力抵銷解放軍優勢。

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亞洲沙皇坎貝爾 團隊合作能力受懷疑

希拉莉2016年角逐總統期間，坎貝爾原被視為國務卿頭馬，怎料希拉莉大熱倒灶，而坎貝爾現時只獲得一個較低級別職務，並要以63歲之齡接受44歲的沙利文領導。華盛頓政圈一些人士，對坎貝爾能否很好地團隊合作持懷疑態度。

與此同時，拜登政府財政部、商務部、美國貿易代表辦公室的觀點往往亦有較大分歧。例如，儘管坎貝爾和沙利文已認定華為是美國國安威脅，但商務部長提名人雷蒙多（Gina Raimondo）在提名聽證會上，卻未有承諾延續特朗普政府政策，將華為留在黑名單。

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至於新任國務卿布林肯（Antony Blinken），他近期就人權議題表示出強硬立場，但同時表示期望與中國就氣候變化等議題合作。

克林頓曾先硬後軟 華府內部深刻分歧

《華爾街日報》稱，從中國政府角度看，布林肯似乎是個很好的對話者。布林肯反對中美兩大經濟體脫鉤，而他早前選了自己訪問北京的照片作為Twitter頭像也引起討論。有中方顧問表示，布林肯看來會更關注中美之間的發展，而不是特朗普政府般與中國正面對抗。

事實上，前總統克林頓上台初期，美國政府也就人權議題對中國展示強硬姿態，但後來在美國商界遊說下緩和了立場。克林頓政府的財政部、商務部與白宮經濟顧問相信，美國拿人權向中國說事不會獲得讓步，反而會損害中美貿易關係，而這種情形使美國政府內部出現深刻分歧。

但是，拜登中國政策團隊成員雖然看法各異，但還有一個特點，就是他們許多人之間有長期友誼，這或可成為他們關係的穩定劑。拜登政府一名高級官員指出，如果新政府內出現困擾前幾屆政府的巨大對華政策鬥爭，自己會非常驚訝。

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責任編輯：連兆鋒