拜登定調對華關係：中國是最嚴峻競爭對手 符利益會合作

美國總統拜登周四（4日）上任後首次到國務院，就外交政策演說。他形容中國是「最嚴峻的競爭對手」，但準備在美國符合利益下，與中國合作。

分析認為，拜登為對華政策及中美關係定下基調，即是既競爭又合作。美國之音報道， 哈佛大學費正清中國研究中心研究員、波士頓學院政治學教授陸伯彬（Robert Ross）認為， 美國必須決定，需要像在南海和台灣緊張局勢同樣水平那樣的競爭，還是兩國有可能緩和其中一些緊張局勢。

拜登在演說中表示，美國領導人必須面對新的威權主義時代，點名「競爭野心」日益增加的中國，以及決心破壞、擾亂美國民主的俄羅斯。

他說，中國對美國的繁榮、安全和民主價值帶來挑戰，美國會直接應對，「我們將直面中國的不當經濟行為，反擊中國的激進行動，以遏制中國對人權、知識產權和全球治理的攻擊」。但他說，已做好準備，在符合美國利益時與北京合作。

拜登的演講主軸落在與盟友合作上，強調「美國回來了」，外交將重回對外政策的核心。

他指出，美國將通過改善國內建設、與盟友和夥伴合作，重新發揮美國在國際機構中的作用，以及恢復已經喪失大部分的信譽和道德權威，從而以實力競爭。

美媒：中國有機可乘 因拜登外交團隊有一特色

拜登想聯手遏中國好難？皆因德法等疑似合唱反調

拜登政府一邊承認一中 卻一邊首派神盾艦奔台海（組圖）

拜登政府首說一中政策沒變過 回應了中國關切（有片）

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁