中美對話要來了？ 克里料很快與中國氣候特使通話

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美國總統拜登任命的氣候問題特使克里（John Kerry）周四（4日）表示，預計不久將與中國新的氣候問題特使解振華通話，並稱對方是中國在全球暖化問題上的「領導人」和「有力倡導者」。
路透社報道，克里周三得中國任命解振華擔任氣候問題特使的消息，並表示雙方會在適當的時候、很快通話。又指自己非常了解對方，指兩人曾經合作過約20年。二人曾推動達成2015年《巴黎協定》。
克里重申，與中國就全球變暖合作的立場，不代表華府將忽視其他考量。「這不是用氣候問題來交換其他問題，這是單獨的全球危機，不論如何我們所有人都必須面對」。
他又表示，為了協調策略，一直與歐洲、南韓及澳洲方面溝通。但他不願說明，是否支持與歐盟、加拿大實施多邊碳調整稅，以施壓中國減碳。
解振華復出 北京也尋求與美接觸
拜登周四表示，中國是「最嚴峻的競爭對手」，但準備在美國符合利益下，與中國合作。氣候變化問題，被普遍認為是中美可望合作的範疇。
彭博指出，71歲的解振華是時隔兩年重新擔任氣候變化事務特使，復出意味北京方面正尋求在氣候問題上與拜登政府接觸。
責任編輯：林佩怡
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