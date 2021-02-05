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中美對話要來了？ 克里料很快與中國氣候特使通話

國情動向 11:22 2021/02/05

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美國總統拜登任命的氣候問題特使克里（John Kerry）周四（4日）表示，預計不久將與中國新的氣候問題特使解振華通話，並稱對方是中國在全球暖化問題上的「領導人」和「有力倡導者」。

路透社報道，克里周三得中國任命解振華擔任氣候問題特使的消息，並表示雙方會在適當的時候、很快通話。又指自己非常了解對方，指兩人曾經合作過約20年。二人曾推動達成2015年《巴黎協定》。

克里（左圖）料不久將與解振華（右圖）通話。

拜登與習通話緣何無期？美方首稱不急同中國交往

拜登定調對華關係：中國是最嚴峻競爭對手 符利益會合作

克里重申，與中國就全球變暖合作的立場，不代表華府將忽視其他考量。「這不是用氣候問題來交換其他問題，這是單獨的全球危機，不論如何我們所有人都必須面對」。

他又表示，為了協調策略，一直與歐洲、南韓及澳洲方面溝通。但他不願說明，是否支持與歐盟、加拿大實施多邊碳調整稅，以施壓中國減碳。

解振華復出 北京也尋求與美接觸

拜登周四表示，中國是「最嚴峻的競爭對手」，但準備在美國符合利益下，與中國合作。氣候變化問題，被普遍認為是中美可望合作的範疇。

彭博指出，71歲的解振華是時隔兩年重新擔任氣候變化事務特使，復出意味北京方面正尋求在氣候問題上與拜登政府接觸。

美媒：中國有機可乘 因拜登外交團隊有一特色

布林肯：期望與中國合作 但再稱新疆「種族滅絕」

中國立2060零碳目標 特朗普稱美國氣候紀錄「非凡」

責任編輯：林佩怡

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