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中國成功試驗陸基中段反導 深夜公佈有玄機？

國情動向 11:52 2021/02/05

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中國成功試驗陸基中段反導 深夜公佈有玄機？（資料圖片）

中國國防部周四（4日）晚間宣佈，中國境內舉行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的。國防部強調，陸基中段反導試驗屬防禦性質，不針對任何國家。內地傳媒認為，中國深夜主動公佈此消息，是先發制人避免西方傳媒炒作。軍事專家稱，消息反映中國中段反導技術日趨成熟。

《環球時報》報道，今次是中國軍方第5次對外公佈陸基中段反導試驗，此前4次分別在2010年1月11日、2013年1月27日、2014年7月23日，以及2018年2月6日。當局每次公佈消息都十分簡短，用詞相同，因此可以看出是按照預定規劃日程進行的試驗。

美國海軍導彈驅逐艦「麥凱恩號」周四穿越台灣海峽，是為今年也是拜登上任後第一艘美國軍艦穿航台海，中國外交部批評美軍炫耀武力、挑釁攪局，向「台獨」勢力發出錯誤信號，危害台海和平穩定。

拜登一邊承認一中 一邊派神盾艦奔台海（組圖）

《環時》稱，這時間上的巧合以往會被外媒炒作，對中國正常軍事訓練污名化，因此國防部主動公佈陸基中段反導試驗消息，是對不實報道予以攔截。當局今次在試驗當日就第一時間公佈消息，也展示了透明，避免外界反應過度。

軍事專家宋忠平表示，今次消息顯示中國中段反導技術愈來愈成熟，已具有實際攔截能力和戰鬥力。他指，中段反導攔截技術試驗，針對的是中遠程乃至洲際彈道導彈，每一次試驗技術都會有新的進步，表明中國反導武器的性能在不斷優化和提升。

東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣

宋忠平認為，美國2019年退出了美俄《中導條約》，並揚言在中國周邊部署中程以至中遠程彈道導彈，威脅中國國家安全，因此中國中段反導攔截試驗，也是為了應對外部不安全因素，同時宣告中國打造國家導彈防禦體系和戰區導彈防禦體系，是要確保能夠有效攔截來自包括美國的遠程及洲際彈道導彈，維護國家安全。

世界上目前只有中國、美國及日本進行中段反導攔截試驗。彈道導彈飛行可分為3大階段：助推段、中段、末段。導彈中段飛行軌跡較穩定，速度較低，較適合攔截。

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責任編輯：連兆鋒

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