大陸促遵守「一中」原則 圭亞那終止設置「台灣辦公室」

台灣的外交部4日表示，與位於南美洲的圭亞那共和國（Cooperative Republic of Guyana）達成共識，1月11日簽署設處協議，「台灣辦公室」已於1月15日展開初期運作。惟圭亞那在雙方同意對外發布設處協定後，宣布終止協定，台灣方面表示深感遺憾。此前的幾個小時，在北京，外交部敦促圭亞那遵守「一中」原則。

京：敦促圭亞那糾正錯誤

綜合媒體報道，台灣的外交部4日表示，與圭亞那於1月11日簽署設處協議，「台灣辦公室」於1月15日展開初期運作。外交部說，「台灣辦公室」具官方代表地位，意義與「代表處」相當，未來也將推動經貿、領務等業務。

發言人歐江安說，促進與各國實質關係及友好合作是外交部的重點工作，此次在圭亞那設立辦公室，相信有助深化與加勒比亞、南美地區及其他相關國家的實質關係，也獲美方肯定。

位於圭亞那的辦公室是目前第2個在名稱中使用「台灣」的駐外代表處；前一個例子是非洲的索馬利蘭。

▲ 圭亞那位於南美洲，礦產及石油資源豐富（網上圖片）

對此，在北京，外交部發言人汪文斌4日下午回應指，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。中方希望有關方面恪守一個中國原則，不與台方進行任何形式的官方交往，不互設任何官方性質機構，切實采取措施糾正錯誤，消除負面影響。

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在中國敦促喬治城當局「糾正錯誤」之後，圭亞那終止與台灣的設處協議。圭亞那在聲明中指出：「圭亞那政府與台灣沒有建立任何外交關係，由於所簽署協議溝通有誤，這項協議自此終止。」

圭亞那位於南美洲東北部，礦產及石油資源豐富，首都喬治城（Georgetown）也是加勒比海共同體（CARICOM）秘書處所在地。

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責任編輯：尹航

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