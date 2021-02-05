  • 23°C
香港時間 : 2021205日 (五) 13:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大陸促遵守「一中」原則 圭亞那終止設置「台灣辦公室」

國情動向 12:18 2021/02/05

分享：

台灣的外交部4日表示，與位於南美洲的圭亞那共和國（Cooperative Republic of Guyana）達成共識，1月11日簽署設處協議，「台灣辦公室」已於1月15日展開初期運作。惟圭亞那在雙方同意對外發布設處協定後，宣布終止協定，台灣方面表示深感遺憾。此前的幾個小時，在北京，外交部敦促圭亞那遵守「一中」原則。

京：敦促圭亞那糾正錯誤

綜合媒體報道，台灣的外交部4日表示，與圭亞那於1月11日簽署設處協議，「台灣辦公室」於1月15日展開初期運作。外交部說，「台灣辦公室」具官方代表地位，意義與「代表處」相當，未來也將推動經貿、領務等業務。

發言人歐江安說，促進與各國實質關係及友好合作是外交部的重點工作，此次在圭亞那設立辦公室，相信有助深化與加勒比亞、南美地區及其他相關國家的實質關係，也獲美方肯定。

位於圭亞那的辦公室是目前第2個在名稱中使用「台灣」的駐外代表處；前一個例子是非洲的索馬利蘭。

圭亞那位於南美洲，礦產及石油資源豐富（網上圖片）

對此，在北京，外交部發言人汪文斌4日下午回應指，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。中方希望有關方面恪守一個中國原則，不與台方進行任何形式的官方交往，不互設任何官方性質機構，切實采取措施糾正錯誤，消除負面影響。

前駐華大使：台灣問題不會和平解決 拜登要嚴肅看待這問題

拜登的「中國噩夢」：台灣變新古巴危機

在中國敦促喬治城當局「糾正錯誤」之後，圭亞那終止與台灣的設處協議。圭亞那在聲明中指出：「圭亞那政府與台灣沒有建立任何外交關係，由於所簽署協議溝通有誤，這項協議自此終止。」

圭亞那位於南美洲東北部，礦產及石油資源豐富，首都喬治城（Georgetown）也是加勒比海共同體（CARICOM）秘書處所在地。

布林肯談香港台灣  說話像極蓬佩奧

中美打科技戰  英媒示警：台灣會被推向死亡中心

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

兩岸關係 外交 台灣 圭亞那 中國 北京 南美洲 喬治城 加勒比海

上一篇文章

中國成功試驗陸基中段反導 深夜公佈有玄機？

下一篇文章

英媒：3名中國間諜偽裝記者 遭MI5揭穿身份驅逐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美軍3航母罕見聚首印太 戰略圍堵中國全升級？
美軍3航母罕見聚首印太 戰略圍堵中國全升級？
解放軍最強坦克已部署中印邊境 央視「意外」曝光（組圖,有片）
解放軍最強坦克已部署中印邊境 央視「意外」曝光（組圖,有片）
拜登對華戰略 美國前官員：貿易不再是中美關係推動力
拜登對華戰略 美國前官員：貿易不再是中美關係推動力
【緬甸政變】美媒：軍方押注中國 拜登一味譴責但無用
【緬甸政變】美媒：軍方押注中國 拜登一味譴責但無用
澳洲對華政策走錯方向 前總理陸克文踢爆莫里森講大話
澳洲對華政策走錯方向 前總理陸克文踢爆莫里森講大話
天問一號除夕到先過美國 火星任務世界成功率僅50%
天問一號除夕到先過美國 火星任務世界成功率僅50%