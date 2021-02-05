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機構看好今年中國經濟 國統局副局長：不能過分樂觀

經濟脈搏 13:04 2021/02/05

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中國經濟率先從新冠肺炎疫情衝擊中恢復，去年是全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，機構紛紛看好今年中國經濟。不過，中國國家統計局副局長盛來運表示，對於今年中國經濟形勢不能過分樂觀，還是要保持一份清醒。他又稱，基數問題不能高估，「有些經濟總量損失是補不回來的」。

盛來運日前接受中新社專訪時稱，機構對中國經濟積極評價，主要原因有4個，分別是中國經濟復甦態勢向好；中國疫情防控有力有效，有利消費和服務業；國際形勢好轉，世界經濟復甦，一些國家刺激政策不會很快退出，支撐中國外部需求；基數效應，去年首季中國經濟增速-6.8%，有一個「大坑」，基數較低會明顯抬高按年增速。

【中國經濟】地方GDP增長目標陸續出爐 低基數下較保守？

地方GDP目標保守 京滬僅定6%

不過，盛來運提醒，這些原因影響的程度還需認真分析，一些因素的影響機制機理還需準確判斷。例如疫情處於散點多發狀態，中國有控制疫情的經驗，但其影響還是存在。

國際環境方面，他認為今年世界經濟可能會明顯好過去年，但疫情還在全球範圍內蔓延，「大家對疫苗抱有很大期待，但疫苗的供給能力、質量如何，能否滿足全世界人民需要，能否均勻分配，都是值得觀察的問題」。

此外，基數問題不能高估。有些機構預計今年中國首季中國經濟增速將超過18%甚至達到20%，依據是去年和今年中國經濟平均增速應接近潛在生產率。盛來運強調，實際上這種簡單測算不是很科學，因為有些經濟總量損失是補不回來的，強調預測還是要建立在準確、客觀的統計基礎之上。

【中國經濟】人行馬駿倡永久取消GDP目標 提4理由

路透：中國今年或不設GDP增長目標 憂債務風險

責任編輯：林佩怡

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