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崔天凱10天3度喊話拜登政府合作 冀「風正帆懸啟新程」

國情動向 14:52 2021/02/05

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美國總統拜登上任後，中方多次就改善中美關係喊話。駐美大使崔天凱當地時間4日再次提及，站在歷史又一個十字路口，中美應把握正確的方向，共建美好未來，「潮平岸闊催人進，風正帆懸啟新程」。

同日，拜登上任後首次到國務院，就外交政策演說。他形容中國是「最嚴峻的競爭對手」，但準備在美國符合利益下，與中國合作。

崔天凱：冀中美合作過「牛年」

據中國駐美國大使館公布，崔天凱4日出席安徽省與馬里蘭州結好40周年紀念活動啟動儀式。

他致辭時表示，今年是「乒乓外交」50周年，馬里蘭大學體育館是當年「乒乓外交」的重要一站。當前中美關係處於關鍵階段，要著眼大局和長遠，以建設性的態度尋求合作的最大公約數，重開對話，重啟合作，重建互信，推動中美關係重回正軌。

安徽省與馬里蘭州的友好交往始於中國改革開放的元年，崔天凱說，現在美國新政府已經執政，拜登總統提出了施政優先目標。中方期待與美新政府和各地方在公共衛生、經濟增長、氣候變化等廣泛領域開展務實合作，共同造福兩國和世界人民。

拜登定調對華關係：中國是最嚴峻競爭對手 符利益會合作

美媒：中國有機可乘 因拜登外交團隊有一特色

拜登與習通話緣何無期？美方首稱不急同中國交往
　
他最後引用古詩詞稱，潮平兩岸闊，風正一帆懸。中美關係如同大海中的航船，堅持正確航向才能行穩致遠。牛年將至，希望與大家共同努力，发揚「拓荒牛」的精神，不斷推進務實合作，迎來中美地方合作的「牛年」。

此前，崔天凱、外長王毅、國家副主席王岐山都曾用不同形式，闡述中方與美國對話的原則。崔天凱接受央視訪問時還表示，中美之間的各種差異甚至有些分歧是客觀存在的，而兩國之間競爭應是共同提高、不是你死我活。

責任編輯：尹航

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崔天凱 外交 馬里蘭 安徽省 拜登 王岐山 王毅 中美關係 經濟

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