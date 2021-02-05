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中英緊張蔓延媒體 趙立堅：BBC不應成為「唱衰廣播公司」

國情動向 14:55 2021/02/05

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中英關係緊張氣氛蔓延媒體領域，英國廣播公司（BBC）成為風口浪尖。繼中國外交部促BBC就涉疫情「假新聞」公開道歉後，外交部發言人趙立堅在Twitter發文，稱「BBC不應成為『唱衰廣播公司』」。

英撤銷CGTN牌照 京指BBC涉疫「假新聞」

英國通訊管理局（Ofcom）周四（4日）宣布，撤銷中國官媒中國環球電視網（CGTN）在英國的廣播牌照。CGTN對此強烈反對。【詳請看下一頁

據報不久後，中國外交部在官網發表聲明，指BBC在1月29日播出涉及新冠肺炎疫情「假新聞」，指其將疫情與政治掛鉤，重新翻炒疫情「隱瞞論」「源頭論」「責任論」，將一段反恐演習影片作為中國防疫部門「暴力執法、侵犯人權」新聞播出。

外交部新聞司有關負責人，就此向BBC駐京分社負責人提出嚴正交涉，又敦促BBC及駐京分社認真對待中方嚴正立場，消除報道產生的惡劣影響，就涉華假新聞向中方作出公開道歉，停止蓄意抹黑攻擊中國。

BBC堅持其報道公正，不認同沒有根據的「假新聞」或「意識形態偏見」的指控。

在周五（5日），趙立堅在Twitter發文表示，「BBC不應成為唱衰廣播公司（BBC shall not become Bad-mouthing Broadcasting Corporation）」。

新疆問題再起

官媒《環球時報》總編輯胡錫進也在Twitter上指，BBC發表許多關於新疆、香港的報道是「錯誤的」，質疑BBC受到英美情報機構煽動，成為對華輿論戰的堡壘。

此前，BBC報道有關維族婦女在新疆「再教育營」中受到系統性性侵，中國外交部日前表示，有關報道毫無事實依據，又稱新疆從來就沒有所謂「再教育營」，並指「有關媒體此前採訪的一些人士被證明不過是散佈不實消息的『演員』」。

BBC該報道在國際引發反響，英國、美國及澳洲都有表態。其中，英國外交國務大臣亞當斯（Nigel Adams）表示，政府將繼續與歐盟和美國一起，就新疆人權問題向中國施加壓力，而當局亦正考慮對中國官員採取進一步制裁。

另外，英國傳媒報道，過去一年英國驅逐3名被指偽裝成記者的中國間諜。這可能也加劇中英關係緊張。

英媒：3名中國間諜偽裝記者 遭MI5揭穿身份驅逐

BNO致中英陷緊張之際  李克強向英商喊話破冰

英國敏感領域傳拒中國人學習工作 萬人恐變相被逐

責任編輯：林佩怡

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