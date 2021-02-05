▲ 法國馬克龍明言拒絕美國：歐盟不應跟隊圍攻中國

美國拜登政府意欲聯手盟國遏制中國，時時稱「先與盟友協商」再作詳細決定。法國總統馬克龍卻經美國智庫明確喊話：歐盟不應響應美國圍攻中國。馬克龍稱，歐美一致對付中國，是個「最高級別容易導致衝突的局面」，後果只會適得其反。

馬克龍周四（4日）以英語，在華盛頓智庫「太西洋理事會」（Atlantic Council）視像演講，表示歐盟若與美國聯手遏制中國，只會減低北京就應對氣候變化等議題的合作意願，並加劇其在南海等亞洲地區「咄咄逼人」的行動。

馬克龍說，隨住美國拜登政府重返世衛組織等多邊合作框架，未來一段時間對中國領導人和中國都非常關鍵。他再次提出，中英美法俄5個安理會常任理事國應舉行峰會討論世界局勢。他曾主張峰會在去年舉行，惟因中美緊張未有成事。

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馬克龍指出，中國是應對氣候變化的夥伴，特朗普政府退出巴黎協定時，中國留在了協定之中；中國在貿易和工業上是個競爭者，在印太地區活動、價值觀和人權上則是向系統性對手。

對於如何應對中國，馬克龍認為應在世貿組織與經合組織框架下，就貿易、工業與知識產權議題建立一個全球倡導計劃。他承認，《中歐全面投資協定》未有解決知識產權問題，但表示中方在協定中首次同意爭取批准聯合國勞工組織關於強迫勞動的基本公約，這就是人權方面的進展。

科技方面，馬克龍重申不應100%依賴中國方案，但自己也不希望100%依賴美國方案，否則自己就會無法為歐洲大陸作主。

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責任編輯：連兆鋒