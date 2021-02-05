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山東貧困戶家中有茅台？官方：撿的空酒瓶

社會熱點 16:27 2021/02/05

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春節即將到來，山東青島市一街道辦發布走訪困難戶的文章，網民卻發現，相片中「困難戶」家中的櫃子上，有包括茅台在內的幾瓶高檔白酒。街道辦回應稱是空瓶，参加宴席时带回，惟網民並不買帳。最新進展是，當地纪委监委和民政局已成立调查组。

街道辦：是參加宴席拿回的空瓶

青島市城陽區棘洪灘街道辦事處近日發布一篇題為：「春節走訪困難戶，濃濃溫情暖人心」的文章。但許多網民卻被相片中，左上方的櫃子上擺了兩瓶茅台與一個五糧液所吸引。

不少網民調侃，困難戶都喝上茅台了。還有人稱，看房屋裝修並不似貧困戶，反而比自己住得好。

茅台酒價格不菲，經查證，一瓶53度飛天茅台的價格是1499元（人民幣，下同），一瓶43度的飛天茅台是1088元。

面對網民質疑，棘洪灘街道辦事處解釋，該貧困戶是81歲的杜男，癱瘓在床9年，其女已退休，女婿2010年因骨癌去世，兒子是下崗職工，符合困難家庭條件，目前居住在社區建設的「解困房」中。

櫃子左上方擺放著茅台等白酒（網上圖片）

對於櫃子上的茅台酒，棘洪灘街道辦事處稱，這是杜男的妻子到親戚家參加宴席，看到客人喝剩的空酒瓶很喜歡，於是就帶回家中擺放到櫥櫃上，並不存在杜男及家人自己使用消費的情況。

棘洪灘街道辦社會事務部相關工作人員接受媒體採訪時說，「這個瓶子上面一層灰，瓶子是空的，一滴酒也沒有。老太太目前住的房子是她女兒的，面積不大，平時還要照顧老伴，因為這個事情，老太太情緒不太好，一直在哭。」

但街道辦的解釋並沒讓網民信服。微博上，「青島困難戶」已成為熱點話題。最新進展是，青島市城陽區委、區政府表示，已於4日組成調查組進行調查，調查結果將儘快對社會公布。

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責任編輯：尹航

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