德勤遭員工舉報違規涉上市公司 新華社：應一查到底

四大會計師行之一的德勤，近日在內地捲入違規風波。一名自稱德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）北京分所審計一組的員工，舉報德勤審計業務違規，涉及中國外運（00598）（滬：601598）、港股博奇環保（02377）、及美國紐約上市的紅黃藍（美：RYB）3間上市公司。

官媒新華社「新華微評」指出，相關監管部門應高度重視，一查到底，不姑息、不手軟，堅決維護審計的嚴肅性、可信度。中證監表示，對舉報事項已開展核查，同時要求德勤自查。

德勤稍早回應稱，先前收到一名員工內部報告的相關事項，已全面調查，未發現任何證據影響審計工作的充分性。對於傳播德勤相關虛假信息的行為，保留採取法律行動的權利。

內地傳媒引述中國外運回應稱，德勤員工舉報是其內部糾紛，公司不予置評。博奇環保相關工作人員表示不了解情況；紅黃藍則稱轉達相關負責人。今日中國外運H股收升2.26%，A股跌近3%；博奇環保跌逾5.3%；紅黃藍前一晚在美漲3.7%。

舉報人：管理層逾越了審計道德底線

綜合內地傳媒報道，一份長達55頁的舉報PPT在網上流傳，署名為「YW」。文件直指德勤內部在多個審計項目存在不合規、違背審計職業道德。「YW」表示，德勤管理層和RRG（德勤聲譽與綜合風險管理部）的所作所為已經逾越了審計道德底線。

舉報人主要舉報德勤在審計過程中的「放飛機」（指審計程序未執行，在底稿上寫自己沒有做過的審計程序）、未執行抽憑程序等違規行為。

其中，舉報人大篇幅提及其重點參與在2016年11月期的中國外運2016年度審計違規事宜，指德勤相關工作人員在審計工作中「放飛機」，直接將抽憑樣本發給中國外運方面填寫。

舉報文件又稱，在2016年度審計中，博奇環保項目在山西陽城審計監盤中發現普遍性存貨減值跡象，很多庫存實際已經達到減值標準，惟德勤有關負責人不相信，拒絕計提減值準備，並派人重新監盤，得出被審計單位存貨不存在異常的報告。

舉報人還提到紅黃藍違規審計，指2017年6月德勤進行紅黃藍2016年度審計工作，舉報人在抽憑過程中發現先前許多底稿中的日期或金額與實際憑證不一致，項目組負責人卻表示不用那麼仔細，直接打Y（相符）就行，並稱之前自己很多底稿中的抽憑工作日期和金額都隨便填寫、胡亂編造。

文件還提到，紅黃藍下屬北京培訓學校的管理費用，基本為高管和董事長孩子在海外消費的報銷，如大量管理層出國購物、創始人兒子在紐約高消費、學習高爾夫等費用。德勤經理及合夥人在前一年的審計發現問題，但在接下來的上市審計中，卻將管理費用列為不需要細節測試的會計科目，而只是簡單複核。

據了解，舉報人表示，已將相關舉報材料提交給中國證監會、美國證券交易委員會、香港證監會等監管機構。

責任編輯：林佩怡