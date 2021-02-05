美軍神盾艦闖入西沙 尼米茲號戰鬥群迫近南海

▲ 美國加大對中國的軍事壓迫

中美地區軍事角力升級，美國繼續增兵亞太，對中國展開軍事包圍和壓迫。剛從中東調到亞洲的尼米茲號航母戰鬥群，今日（5日）現身新加坡周邊水域，預料會駛入南海；前一天穿越台海的神盾艦麥凱恩號，今日闖入南海的西沙群域水域。另外，美軍最先進的神盾艦佩拉爾塔號，也進駐橫須賀的駐日美軍基地。

中國外交部此前表示，中方密切關注並全程掌握美國軍艦的情況， 將繼續時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美國海軍消息，麥 凱恩號當日駛經西沙群島附近水域，展開「自由航行」行動，並指美艦在西沙群島附近行使航行權利和自由，完全符合國際法。路透社指，本次是拜登上台以來，美軍首次在該海域展開類似行動。而Facebook專頁 「台灣西南空域」同日披露尼米茲號的動向，按航線推斷其下站將是南海。

美國海軍當前最新型的神盾艦佩拉爾塔號，昨日（4日）抵達日本橫須賀港並加入第7艦隊，也是拜登上台後首次增強美軍在西太平洋軍力。美軍聲明指，根據美國在印太地區的安全和共同防禦領域條約，必須用最有能力的艦艇來滿足這些要求，該項部署展示了美國的安全承諾。第7艦隊是美國最大的海外前線投送部隊，任務包括保護海上通道、協防盟友，目前在橫須賀港部署了7艘導彈驅逐艦、3艘巡洋艦、列根號航母，以及藍嶺號兩棲指揮艦。

美媒《海軍陸戰隊時報》也指出，美軍或將成立3個新的海軍陸戰隊濱海團，部署在太平洋沿岸以遏制中國，於2023財年前初步投入戰鬥準備狀態。

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責任編輯：陳建錫

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