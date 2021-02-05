  • 20°C
香港時間 : 2021205日 (五) 20:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中演協禁藝人假唱、涉毒、傷害民族感情等 違者可被永久抵制

社會熱點 19:08 2021/02/05

分享：

中國演出行業協會今日發布新規，明確藝人15項禁止行為，包括不得危害國家統一、傷害民族感情、涉及黃賭毒、酒駕、危害社會公德及假唱等，違者最嚴重可被行業聯合永久抵制，甚至跨行業聯合懲戒。藝人若要復出，要在聯合抵制期限屆滿前3個月提出申請。

中演協發布新制定的《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》，3月1日起實施。會長朱克寧稱，管理辦法首次明確規定演藝人員應當自覺遵守的從業規範，涵蓋遵守社會公德、堅守契約精神、尊重合作團隊與合作對像等10項義務性、責任性條款，以及15項禁止條款。辦法還設立道德建設委員會作為專門機構。

內地女星鄭爽早前涉代孕棄養風波，引發輿論聲討「劣跡藝人」。

管理辦法所稱的演藝人員，是指中國境內從事音樂、戲劇、舞蹈、曲藝、雜技以及其他形式的現場文藝演出活動的表演者，而演藝人員不得出現以下行為：

（一）違反憲法確定的基本原則，危害國家統一、主權和領土完整，危害國家安全，或者損害國家榮譽和利益；

（二）煽動民族仇恨、民族歧視，侵害民族風俗習慣，傷害民族感情，破壞民族團結；

（三）違反國家宗教政策，宣揚邪教、迷信；

（四）組織、參與、宣揚涉及淫穢、色情、賭博、毒品、暴力、恐怖或者黑惡勢力等非法活動；

（五）因酒駕、無證駕駛、肇事逃逸、惡意滋事等擾亂公共秩序，造成惡劣社會影響；

（六）危害社會公德或者損害民族優秀文化傳統；

（七）在營業性演出中以假唱、假演奏等手段欺騙觀眾，或者以違背倫理道德、違反公序良俗的方式進行演出吸引觀眾；

（八）表演方式恐怖、殘忍，利用人體缺陷、或者以展示人體變異等方式招徠觀眾；

（九）以欺騙、隱瞞等方式惡意違反或不履行合同，非因不可抗力原因取消演出、不履行合同，或者擅自變更已經審核批准的演出內容；

（十）發表違反法律法規、違背社會公序良俗、歪曲歷史事實、侮辱、誹謗英雄烈士等不當言論，或者發布不實信息，煽動他人擾亂公共秩序，影響社會穩定；

（十一）以侮辱、誹謗等方式損害他人名譽等合法權益；

（十二）違反廣告代言相關法律法規，或以虛假宣傳、引人誤解的方式欺騙、誤導消費者；

（十三）通過違反保密協議、偽造變造材料等不正當手段謀取利益，或者利用職業之便謀取不正當利益；

（十四）其他違背倫理道德或者社會公序良俗造成嚴重不良社會影響的情形；

（十五）法律、行政法規明文禁止的其他情形。

鄭爽涉代孕棄養 廣電總局封殺：不提供露臉機會

房祖名毒海懺悔：成龍親剪髮 稱「從心開始」

對於違反從業規範的演藝人員，協會根據道德建設委員會評議結果，監督引導會員單位在行業範圍內，單獨或合併實施以下自律懲戒措施：

（一）進行批評教育；

（二）取消參與行業各類相關評比、表彰、獎勵、資助等資格；

（三）根據演藝人員違反從業規範情節輕重及危害程度，分別實施1年、3年、5年和永久等不同程度的行業聯合抵制；

（四）協同其他行業組織實施跨行業聯合懲戒。

受到聯合抵制的演藝人員，若要復出，本人或其所屬單位需在聯合抵制期限屆滿前3個月內，向道德建設委員會提出申請，經綜合評議後決定是否同意復出。符合復出條件的藝人，由協會向會員單位和個人通報，取消聯合抵制措施，並監督引導其參與行業培訓、職業教育、公益項目等活動，改善社會形象。

演員不背台詞、「白甜寵」嚴重 中國電視劇製作產業協會狠批

韓星李孝利想改藝名「Mao」 遭內地網民炮轟辱華（有片）

《魔物獵人》對白捲辱華風波 MC Jin拍片道歉這樣說（有片，組圖）

【新冠肺炎】內地「女演員」發文質疑鍾南山 遭微博禁言15天

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

韓星李孝利想改藝名「Mao」 遭內地網民炮轟辱華（有片）
2020/08/24
韓星李孝利想改藝名「Mao」 遭內地網民炮轟辱華（有片）
BTS得獎提韓戰被内地網民轟　還有哪位韓星曾陷辱華風波？（含組圖）
2020/10/13
BTS得獎提韓戰被内地網民轟　還有哪位韓星曾陷辱華風波？（含組圖）
代孕後想棄養？鄭爽回應 央視曾轟道德難容 PRADA終止合作
2021/01/20
代孕後想棄養？鄭爽回應 央視曾轟道德難容 PRADA終止合作
鄭爽涉代孕棄養 廣電總局封殺：不提供露臉機會
2021/01/21
鄭爽涉代孕棄養 廣電總局封殺：不提供露臉機會
娛樂行業 娛樂人物職業 娛樂業界組織 娛樂機構 文娛藝術 經濟 行業 表演 中國 偽造

下一篇文章

山東貧困戶家中有茅台？官方：撿的空酒瓶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

華為任正非「搶註」姚安娜商標 公權私用致歉員工
華為任正非「搶註」姚安娜商標 公權私用致歉員工
【北上過年】港人8至17日經深圳灣口岸入境 原地隔離不必分流
【北上過年】港人8至17日經深圳灣口岸入境 原地隔離不必分流
李子柒YouTube訂閱量1410萬　美女網紅創世界紀錄（組圖，有片）
李子柒YouTube訂閱量1410萬　美女網紅創世界紀錄（組圖，有片）
【立春2021】立春與年初一 哪個才是中國傳統歲首？
【立春2021】立春與年初一 哪個才是中國傳統歲首？
內地名作家女兒用「屎尿」寫詩 媒體嘲立足文壇不能靠爸（組圖）
內地名作家女兒用「屎尿」寫詩 媒體嘲立足文壇不能靠爸（組圖）
中國人口塌陷已到來？專家籲立即全面放開生育
中國人口塌陷已到來？專家籲立即全面放開生育