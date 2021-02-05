中演協禁藝人假唱、涉毒、傷害民族感情等 違者可被永久抵制

中國演出行業協會今日發布新規，明確藝人15項禁止行為，包括不得危害國家統一、傷害民族感情、涉及黃賭毒、酒駕、危害社會公德及假唱等，違者最嚴重可被行業聯合永久抵制，甚至跨行業聯合懲戒。藝人若要復出，要在聯合抵制期限屆滿前3個月提出申請。

中演協發布新制定的《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》，3月1日起實施。會長朱克寧稱，管理辦法首次明確規定演藝人員應當自覺遵守的從業規範，涵蓋遵守社會公德、堅守契約精神、尊重合作團隊與合作對像等10項義務性、責任性條款，以及15項禁止條款。辦法還設立道德建設委員會作為專門機構。

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管理辦法所稱的演藝人員，是指中國境內從事音樂、戲劇、舞蹈、曲藝、雜技以及其他形式的現場文藝演出活動的表演者，而演藝人員不得出現以下行為：

（一）違反憲法確定的基本原則，危害國家統一、主權和領土完整，危害國家安全，或者損害國家榮譽和利益； （二）煽動民族仇恨、民族歧視，侵害民族風俗習慣，傷害民族感情，破壞民族團結； （三）違反國家宗教政策，宣揚邪教、迷信； （四）組織、參與、宣揚涉及淫穢、色情、賭博、毒品、暴力、恐怖或者黑惡勢力等非法活動； （五）因酒駕、無證駕駛、肇事逃逸、惡意滋事等擾亂公共秩序，造成惡劣社會影響； （六）危害社會公德或者損害民族優秀文化傳統； （七）在營業性演出中以假唱、假演奏等手段欺騙觀眾，或者以違背倫理道德、違反公序良俗的方式進行演出吸引觀眾； （八）表演方式恐怖、殘忍，利用人體缺陷、或者以展示人體變異等方式招徠觀眾； （九）以欺騙、隱瞞等方式惡意違反或不履行合同，非因不可抗力原因取消演出、不履行合同，或者擅自變更已經審核批准的演出內容； （十）發表違反法律法規、違背社會公序良俗、歪曲歷史事實、侮辱、誹謗英雄烈士等不當言論，或者發布不實信息，煽動他人擾亂公共秩序，影響社會穩定； （十一）以侮辱、誹謗等方式損害他人名譽等合法權益； （十二）違反廣告代言相關法律法規，或以虛假宣傳、引人誤解的方式欺騙、誤導消費者； （十三）通過違反保密協議、偽造變造材料等不正當手段謀取利益，或者利用職業之便謀取不正當利益； （十四）其他違背倫理道德或者社會公序良俗造成嚴重不良社會影響的情形； （十五）法律、行政法規明文禁止的其他情形。

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對於違反從業規範的演藝人員，協會根據道德建設委員會評議結果，監督引導會員單位在行業範圍內，單獨或合併實施以下自律懲戒措施：

（一）進行批評教育； （二）取消參與行業各類相關評比、表彰、獎勵、資助等資格； （三）根據演藝人員違反從業規範情節輕重及危害程度，分別實施1年、3年、5年和永久等不同程度的行業聯合抵制； （四）協同其他行業組織實施跨行業聯合懲戒。

受到聯合抵制的演藝人員，若要復出，本人或其所屬單位需在聯合抵制期限屆滿前3個月內，向道德建設委員會提出申請，經綜合評議後決定是否同意復出。符合復出條件的藝人，由協會向會員單位和個人通報，取消聯合抵制措施，並監督引導其參與行業培訓、職業教育、公益項目等活動，改善社會形象。

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責任編輯：林佩怡

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