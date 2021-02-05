科興疫苗公布巴西三期臨床數據 有效率達50.65%

北京科興生物透過微信公眾號「疫苗之益」公布旗下新冠疫苗的三期臨床數據，在巴西的試驗，對普通人群的 有效率為50.65%，需就醫者達83.70 % ；在土耳其的試驗達91.25%。科興的臨床試驗分別在 巴西、智利，印尼和土耳其進行，共有2.5萬人參與。此前，巴西公布其疫苗有效率為50.38%。

聲明指，科興去年7月21日起陸續選擇在上述四個處於不同地域、各具特點的國家開展三期臨床研究，幾項研究使用同一批疫苗（中劑量600 SU），按照相同的免疫程序（0，14程序）獨立展開。基於有關數據，科興已向國家藥監局申請上市。

巴西和土耳其兩國的研究分別評價了「克爾來福®」在高危人群（接診患者的醫務人員）和普通人群中的有效率，兩國均採用多中心、隨機、雙盲、安慰劑平行對照設計，主要終點為接種2劑疫苗或安慰劑14天後新型冠狀病毒所致疾病的發病率。

截至12月16日，巴西針對18歲及以上醫務人員的研究入組12,396名人，獲253例監測期有效病例。按照0，14天程序接種2劑疫苗14天後，預防由新冠病毒所致疾病的有效率為50.65%，對需要就醫的病例有效率為83.70%，對住院、重症及死亡病例的有效率為100.00%。

土耳其試驗有效率達91.25%

土耳其三期臨床試驗人群為18至59歲處於高風險的醫護人員，以及正常風險的一般人群，截至12月23日，前者受試者入組918例，後者入組6453例，總計7,371例，其中1,322例完成2劑接種並進入14天觀測期。基於29例病例的分析結果顯示，有效率為91.25%。

香港醫院藥劑師學會近日委託香港民意研究所，就3種供港疫苗的接種意願進行調查，838名受訪者中僅31%人願意接種，其餘表示不會或未決定。最多受訪者選擇接種復星/BioNTech疫苗，佔54%。至於科興疫苗，在巴西公布有效率為50.38%後，接種意願由32%跌至18%。

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責任編輯：陳建錫