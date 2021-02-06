世衛專家組成員指中方開放超預期 確認新冠病毒源頭需數年

正在武漢調查新型冠狀病毒源頭的世衛專家組成員表示，他們要求到訪的場所及希望接觸的人士，都獲中方允許，開放程度超出預期。但尋找新冠病毒源頭複雜，未來還需要多年的研究。

外電報道，世衛專家組成員達薩克（Peter Daszak）表示，團隊提交一份經過深思熟慮的地點及人員清單，納入調查範圍，中方並無反對。

完成實地考察 下周開記者會

他稱，目前小組已經完成在武漢的實地考察，未來幾日會整理數據，並與中國的專家磋商，下星期三（10日）離開當地前在記者會公布他們的發現。

他指出，目前無法透露太多，小組成員正跟進不同問題，包括首宗個案、是否同動物有關，以及中方提及所謂「冷鏈」的角色，即新冠病毒可能經由進口冷藏食品包裝傳到中國。

世衛專家組造訪武漢病毒研究所 稱將提出關鍵問題

世衛專家組今束武漢隔離 死者家屬盼會面

達薩克表示，現時的調查只是邁出的第一步，可能需要數年的時間才能確認該病毒的來源，需要採集動物樣本、基因分析和流行病學研究。

另外，世衛專家組成員、微生物學家和傳染病專家Dominic Dwyer表示，大家都知道疫情是如何在武漢華南市場爆發，但關鍵是當時和之前發生了什麼。而難題在於，早期無症狀感染者可能並不知道自己感染這種病毒。如果認為會找到零號病人，「那就太天真了」。

此前，世衛新冠病毒溯源專家組結束在武漢的隔離後，曾到訪當地醫院、抗疫成就展、濕街市、最先發現疫情的華南海鮮批發市場，以及曾被懷疑洩出病毒的武漢病毒研究所。達扎克認為，外界的猜測是將議題政治化到全球規模。

【新冠肺炎】美媒訪武漢病毒所 所長反駁病毒起源指控

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁