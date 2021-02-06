拜登上任後首次 布林肯與楊潔篪通話 中美新疆香港問題角力

美國總統拜登上任後，中美高層官員首次通話。國務卿布林肯（Antony Blinken）周五與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通電話。布林肯強調，美國將繼續捍衛包括新疆、西藏與香港在內的人權和民主價值。楊潔篪稱，涉港、涉疆、涉藏等事務均為中國內政，不容任何外部勢力干涉。

除了就新疆、香港等問題向北京施壓。美國國務院聲明，布林肯敦促中國與國際社會一起，譴責緬甸的軍事政變。

布林肯並重申，美國將與盟友和夥伴捍衛共同價值觀和利益，要求中國為威脅包括台海在內的印太地區穩定，以及損害基於規則的國際體系行為負責。

楊潔篪：台灣問題最敏感 港疆藏事務不容外部干涉

央視報道，楊潔篪應約與布林肯通話。楊潔篪表示，當前中美關係正處在關鍵時刻，中方敦促美方糾正一段時期以來的錯誤，同中方一道，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。

他強調，中美雙方應相互尊重彼此核心利益和各自選擇的政治制度與發展道路，各自辦好自己國家的事，中國將堅定不移沿著中國特色社會主義道路走下去，中華民族實現偉大復興是任何人都阻擋不了的。

他又指，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題，事關中國主權和領土完整。美方應當嚴格恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。涉港、涉疆、涉藏等事務均為中國內政，不容任何外部勢力干涉。任何污衊抹黑中國的圖謀都不可能得逞，中方將繼續堅定維護國家主權、安全和發展利益。

中方引述布林肯表示，美中關係對兩國和世界都非常重要。美方願同中方發展穩定、建設性的雙邊關係。布林肯重申，美方將繼續奉行「一個中國」政策，遵守中美三個聯合公報，這一政策立場沒有變化。

反駁「以規則為基礎的國際秩序」

楊潔篪指出，世界各國應當維護的是以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以聯合國憲章宗旨和原則為核心的國際關係基本準則，這是國際社會的共識，而不是少數國家所謂的以規則為基礎的國際秩序。

他又敦促美方為亞太地區和平穩定發揮建設性作用，重申中方對當前緬甸局勢的立場，強調國際社會應當為緬甸問題妥善解決營造良好外部環境。

另外，雙方同意就雙邊關係和共同關心的國際地區問題保持聯繫和溝通。

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責任編輯：林佩怡

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