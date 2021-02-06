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 中國《海警法》實施後 首派公務船到釣魚島附近海域

國情動向 14:32 2021/02/06

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日本傳媒報道，中國《海警法》本月生效後，中國公務船周六（6日）首次進入釣魚島附近海域。日本第11管區海上保安總部表示，當日清晨4時45分左右，兩艘中國海警局船隻駛入釣魚島附近的日本領海，至下午1點15分左右進入領海外側。

日本方面稱，中國海警船當時試圖接近日本漁船，日本海上保安總部派出巡邏船，確保漁船的安全，並向海警船發出警告，要求其離開領海。這是今年以來，中國船第4天進入日本領海。

另外，中國2艘海警船被指在日本領海外的毗連區航行，其中1艘搭載了類似機關炮的裝置。日本在包括毗連區的釣魚島附近海域，已連續8天發現中國公務船。

【中日關係】人大通過海警法授權動武  日媒憂釣島衝突變尖銳

中國海警法草案提允用武器 日憂釣魚島漁船成對象 官：冷靜避事態升級

中國《海警法》授權海警執法時對外國船隻使用武器，引發外界關注。中日兩國政府日前以視像舉行「海洋事務高級別磋商」，日方就中國《海警法》傳達關切，稱不能以違反國際法的形式適用。

中國外交部之後稱，制定《海警法》是中國正常的立法活動，符合國際慣例和各國實踐。希望有關國家客觀正確看待，不要無端猜疑指責。而指釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方堅定維護領土主權和海洋權益。中日雙方應根據中日四點原則共識精神，通過對話管控分歧，維護有關海域的和平穩定。

責任編輯：林佩怡

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