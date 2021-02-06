藍營「韓粉」發動 高雄市議員黃捷罷免案今投票

在台灣，前高雄市長、政治明星韓國瑜去年被投票罷免後，「韓粉」及國民黨人士針對支持「罷韓」的民意代表發起罷免，被稱為「報復性罷免」。其中，無黨籍高雄市議員黃捷的罷免案今日投票。投票將於下午4時結束，隨即開票。

黃捷今日由立委林昶佐陪同完成罷免投票，表示罷免應該是民主修復的制度，不是當成報復的武器。她又稱，用最誠懇、簡單的方法，勤走基層希望用溫暖、智慧，化解對手仇恨與報復，讓可能蔓延的仇恨在今天畫下句點。

綠營反對報復性罷免 藍營乘勝追擊

在黃捷罷免案中，藍綠對決升高。先前民進黨籍桃園市議員王浩宇遭罷免成功，綠營人士擔心骨牌效應，黨內定調全力相挺黃捷，反對報復性罷免，盼催出「不同意」。藍營則是乘勝追擊，並透過「反萊豬」衝刺罷免。藍綠估投票率約4、5成。

據高雄市選委會公布，其市議員選區鳳山區投票人數291,566人，依公職人員選舉罷法第90條規定，同意罷免票數多於不同意票數，且超過選區25%同意得票，即是罷免門檻超過72,892人。

28歲的黃捷，2018年代表時代力量參選高雄市議員，得票18,420票當選。前年5月在質詢時任市長韓國瑜時，因翻白眼一炮而紅。後來她積極推動「罷韓」，成為「韓粉」眼中釘。去年8月，黃捷退出「時代力量」，雖未加入民進黨陣營，但被視為台灣本土派的明日之星。

值得一提的是，「罷捷」團體提出罷免黃捷的理由包含：黃捷公開支持同志婚姻、「極少關注地方馬路坑洞過多」、支持香港示威等，也引起議論。

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責任編輯：林佩怡

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