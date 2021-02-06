【中美角力】布林肯楊潔篪通話 姿態強硬雙方聲明顯差異

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪，6日通電話，是拜登上任以來中美高層首次通話。中美雙方聲明展露強硬姿態，內容也有明顯差異，各有事項不提。

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據美國國務院聲明，布林肯除了祝賀農曆新年，其他內容顯示強硬色彩。包括美國繼續捍衛繼續捍衛包括新疆、西藏與香港在內的人權和民主價值；敦促中國加入國際社會，譴責緬甸的軍事政變；要求中國為威脅包括台海在內的印太地區穩定，以及損害基於規則的國際體系的行為負責。

繼續奉行「一個中國」政策 美方聲明無提

中方公布的通話內容則較為詳細，開初就指「中方敦促美方糾正一段時期以來的錯誤」，呼籲美方同中方一道，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。又強調「中國將堅定不移沿著中國特色社會主義道路走下去，中華民族實現偉大復興是任何人都阻擋不了的」。

楊潔篪明確，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題，事關中國主權和領土完整。美方應當嚴格恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。重申涉港、涉疆、涉藏等事務均為中國內政，不容任何外部勢力干涉。「任何污衊抹黑中國的圖謀都不可能得逞，中方將繼續堅定維護國家主權、安全和發展利益」。

中方通報提及，布林肯表示，美中關係對兩國和世界都非常重要。美方願同中方發展穩定、建設性的雙邊關係。布林肯重申，美方將繼續奉行「一個中國」政策，遵守中美三個聯合公報，這一政策立場沒有變化。不過，美方聲明不見有關「一中政策」的表述。

未提合作 中方：雙方同意保持聯繫溝通

對於布林肯表態，讓中國為損害基於規則的國際體系的行為負責，據中方聲明，楊潔篪提到，「各國應當維護的是以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以聯合國憲章宗旨和原則為核心的國際關係基本準則，這是國際社會的共識，而不是少數國家所謂的以規則為基礎的國際秩序」。

至於布林肯敦促中國與國際一道譴責緬甸的軍事政變，楊潔篪重申中方對當前緬甸局勢的立場，強調國際社會應當為緬甸問題妥善解決營造良好外部環境。

值得注意，拜登周四在上任後首次外交政策演說中，形容中國是「最嚴峻的競爭對手」，但準備在符合美國利益下，與中國合作。布林肯也曾表示，期待與中國就氣候變化等議題開展合作。不過，據中美各自的聲明，布林肯與楊潔篪的通話，未提及任何領域的合作。中方的聲明也僅稱，雙方同意就雙邊關係和共同關心的國際地區問題，保持聯繫和溝通。

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責任編輯：林佩怡