奧地利總理撐中國疫苗：歐盟准用我即接種

▲ 奧地利總理庫爾茨撐中國新冠疫苗：歐盟准用我即接種

歐洲新冠疫苗荒久未紓緩下，歐洲發達國家對中國及俄羅斯疫苗態度看來開始改觀。繼德國表態不排除使用中俄疫苗後，奧地利也發出相同信息。奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）表示，如果歐盟批准使用中國或俄羅斯新冠疫苗，他自己即會選擇接種。

庫爾茨接受德國《星期日世界報》（Welt am Sonntag）訪問時指出，選擇新冠疫苗「不應有地緣政治禁忌」，重點是盡快獲得盡可能多的安全疫苗，不管疫苗由誰開發。「疫苗講的是有效、安全和供應，而非地緣政治鬥爭。」

庫爾茨埋怨歐洲藥物管理局（European Medicines Agency）審批過程緩慢，加劇了歐洲疫苗短缺問題。他表示，如果歐盟批准使用中國或俄羅斯疫苗，自己就會接種，而且奧地利更肯定會嘗試在境內自己生產中俄開發的新冠疫苗。

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歐盟至今只批准使用阿斯利康、輝瑞/BioNTech、莫德納3款新冠疫苗，但3款疫苗供應都不穩定。歐盟國家目前人均疫苗接種率都大幅落後英國與美國。反觀非歐盟國家塞爾維亞得到100萬劑中國國藥新冠疫苗下，接種率成為歐洲大陸第一、全歐洲第二僅次英國。

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）較早前亦表示，德國使用中俄新冠疫苗沒有問題，只要歐盟批准就可以；疫苗莫問出處，只要安全有效就能對抗疫情。

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責任編輯：連兆鋒