【中美角力】美日澳印擬舉行首次領導人會議 尋求抗衡中國

美國新任總統拜登重視與盟友合作，在抗衡中國問題上也不例外。日本傳媒報道，美國與日本、澳洲、印度正協調舉行四國首次線上首腦會議，尋求團結一致制衡中國，目前有待印度是否同意開會。中國對四國合作存在警惕，若首腦會議舉行，相信中國會強烈反對。

共同社報道，對於拜登政府而言，四國框架是「美國印度太平洋政策的基礎」。消息人士稱，美方已向各國呼籲舉行首腦會議，當中印度在對華政策上與其他三國稍微保持距離，目前取決於印度是否同意開會。

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若果四國召開會議，預計應對中國日益活躍的海洋活動、推進「自由開放的印度太平洋」構想的合作，將會成為焦點。不過，對於四國框架推進到何種程度，有分析認為四國內部在認識上存在差異。拜登政府可能有意通過首腦對話確定方向。

去年10月，美日澳印外長的「四方安全對話（Quad）」在東京舉行，時任美國國務卿蓬佩奧在會上呼籲與會各方，攜手應對中國的威脅。

中方曾批評，美國拉攏日本、印度、澳洲組建「四國機制（亞洲小北約）」搞反華小圈子，顯示美國仍在奉行「冷戰」思維，中方不惹事也不怕事。《環球時報》總編輯胡錫進則認為，「亞洲版北約」絕對搞不起來，這四國只是在虛張聲勢。

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責任編輯：林佩怡

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