  • 20°C
香港時間 : 2021207日 (日) 19:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國新冠疫苗突破歐洲在望？多國接連示好

國情動向 19:13 2021/02/07

分享：

中國新冠疫苗突破歐洲在望？多國接連示好

中國疫苗外交在歐洲方面有所進展。歐洲疫苗短缺持續下，多國紛向中國新冠病毒疫苗示好。捷克考慮跟隨匈牙利做法，早於歐盟官方搶先批准使用中國疫苗。奧地利亦繼德國後，表明對使用中國疫苗持開放態度。歐盟則呼籲中國方面盡快提交疫苗所有數據，供歐方審批。

匈牙利1月底在歐盟藥物管理局（European Medicines Agency）還未有批准下，搶先批准使用中國國藥集團疫苗，以及俄羅斯「衛星五」疫苗（Sputnik V），成為歐盟第一個准用中俄新冠疫苗國家。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）幕僚長古亞什（Gergely Gulyas）周末表示，首批國藥疫苗會於2月稍後抵達匈牙利，而國藥疫苗供應劑量會足夠於2月至4月間，每月為25萬匈牙利人接種。首批俄羅斯疫苗上周已經運到匈牙利。

匈牙利鄰國捷克也對中國新冠疫苗躍躍欲試。捷克總理巴比什（Andrej Babis）上周五到訪匈牙利首都布達佩斯，與歐爾班會面後表示，兩人討論到中俄疫苗，自己了解到匈牙利在歐盟採購框架以外批准和獲得疫苗的方法。巴比什指出，疫苗不是一個政治問題，而是安全問題，疫苗的來源不應該影響是否使用的決策。「我們需要安全的疫苗，現在就要。只要疫苗安全，我會盡全力爭取最多劑量。」

奧地利總理撐中國疫苗：歐盟准用我即接種

中國疫苗援助計劃曝光 全球至少四份一國家受惠

歐爾班和巴比什都批評，歐盟採納疫苗過程緩慢，認為各國各自行動反而更快拿到疫苗。歐盟至今只批准了使用阿斯利康、輝瑞/BioNTech、莫德納3款新冠疫苗，但3款疫苗都面臨短缺。彭博社數據顯示，歐盟27國整體至今平均每100人僅接種了3.72劑疫苗，數字遠遠落後英國及美國分別的17.93劑及12.34劑。

反觀非歐盟國家塞爾維亞早前獲得100萬劑中國國藥疫苗，平均每100人已接種7.73劑，歐洲大陸第一、全歐洲第二僅次英國。另一個非歐盟國家烏克蘭也已經和中國簽約，購買500萬劑北京科興疫苗，首批180萬劑預計3月到達。

除了匈牙利及捷克，歐盟發達國家對中國疫苗態度也逐漸改變。繼德國衛生部長施潘（Jens Spahn）稱使用中俄疫苗不存在根本障礙，只要歐盟批准後，奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）表明也不排除使用中俄疫苗。庫爾茨向德國傳媒抱怨歐盟審批緩慢，並指選擇疫苗不應有地緣政治禁忌，如歐盟批准使用中俄疫苗，自己就會接種。他又稱，奧地利會嘗試在境內自己生產中俄開發的新冠疫苗。

中國疫苗助塞爾維亞成歐陸第一！德國傳媒驚嘆

新冠疫苗荒鬧全球 德國首表態不排斥中國疫苗

對於歐盟審批疫苗機制受到多個成員國批評，歐盟委員會主席馮德萊恩坦言，自己察覺到一個國家可以是快艇，但歐盟是一艘油輪。她指歐盟決定是否接洽一家藥廠前，成員國有5整日時間決定是否支持，這自然會令過程變慢。馮德萊恩又呼籲，中國方面盡快提交疫苗所有數據，歐盟方能考慮批准使用。

但中國疫苗在數據方面還是引起歐盟一些國家質疑。法國總統馬克龍稱，若中國疫苗不夠有效，可能會驅使新冠病毒更快變種，這樣的話對抗疫沒有幫助。然而馬克龍承認，中國成功對外國輸出新冠疫苗，令他們作為西方國家領導人感到有點丟臉。

新冠疫苗不能沒有它！內地上演針筒供應保衛戰

北京發指引 每日回訪有明確異常反應接種者

首批200萬劑科興疫苗運抵智利 總統親自迎接

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

科興新冠疫苗 獲國家藥監局批准附條件上市
今日
科興新冠疫苗 獲國家藥監局批准附條件上市
Nature為科興疫苗大平反：應這樣看保護力
2021/01/19
Nature為科興疫苗大平反：應這樣看保護力
英國一俱樂部推「接種中國疫苗」之旅 馬克龍稱中國疫苗缺數據
今日
英國一俱樂部推「接種中國疫苗」之旅 馬克龍稱中國疫苗缺數據
中疾控專家：全國11億人接種疫苗才可群體免疫　料需2年
2021/01/29
中疾控專家：全國11億人接種疫苗才可群體免疫　料需2年
不讓美國有機會攪局 環時：疫苗接種要比他們快一大截
2021/01/29
不讓美國有機會攪局 環時：疫苗接種要比他們快一大截
地緣政治 外交 疫情 歐盟 中國 俄羅斯 新冠肺炎 疫苗 捷克 匈牙利

下一篇文章

【中美角力】美日澳印擬舉行首次領導人會議 尋求抗衡中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國成功試驗陸基中段反導 深夜公佈有玄機？
中國成功試驗陸基中段反導 深夜公佈有玄機？
法國馬克龍明言拒絕美國：歐盟不應跟隊圍攻中國
法國馬克龍明言拒絕美國：歐盟不應跟隊圍攻中國
解放軍最強坦克已部署中印邊境 央視「意外」曝光（組圖,有片）
解放軍最強坦克已部署中印邊境 央視「意外」曝光（組圖,有片）
拜登上任後首次 布林肯與楊潔篪通話 中美新疆香港問題角力
拜登上任後首次 布林肯與楊潔篪通話 中美新疆香港問題角力
美媒：中國有機可乘 因拜登外交團隊有一特色
美媒：中國有機可乘 因拜登外交團隊有一特色
美軍神盾艦闖入西沙 尼米茲號戰鬥群迫近南海
美軍神盾艦闖入西沙 尼米茲號戰鬥群迫近南海