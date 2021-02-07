▲ 中國新冠疫苗突破歐洲在望？多國接連示好

中國疫苗外交在歐洲方面有所進展。歐洲疫苗短缺持續下，多國紛向中國新冠病毒疫苗示好。捷克考慮跟隨匈牙利做法，早於歐盟官方搶先批准使用中國疫苗。奧地利亦繼德國後，表明對使用中國疫苗持開放態度。歐盟則呼籲中國方面盡快提交疫苗所有數據，供歐方審批。

匈牙利1月底在歐盟藥物管理局（European Medicines Agency）還未有批准下，搶先批准使用中國國藥集團疫苗，以及俄羅斯「衛星五」疫苗（Sputnik V），成為歐盟第一個准用中俄新冠疫苗國家。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）幕僚長古亞什（Gergely Gulyas）周末表示，首批國藥疫苗會於2月稍後抵達匈牙利，而國藥疫苗供應劑量會足夠於2月至4月間，每月為25萬匈牙利人接種。首批俄羅斯疫苗上周已經運到匈牙利。

匈牙利鄰國捷克也對中國新冠疫苗躍躍欲試。捷克總理巴比什（Andrej Babis）上周五到訪匈牙利首都布達佩斯，與歐爾班會面後表示，兩人討論到中俄疫苗，自己了解到匈牙利在歐盟採購框架以外批准和獲得疫苗的方法。巴比什指出，疫苗不是一個政治問題，而是安全問題，疫苗的來源不應該影響是否使用的決策。「我們需要安全的疫苗，現在就要。只要疫苗安全，我會盡全力爭取最多劑量。」

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歐爾班和巴比什都批評，歐盟採納疫苗過程緩慢，認為各國各自行動反而更快拿到疫苗。歐盟至今只批准了使用阿斯利康、輝瑞/BioNTech、莫德納3款新冠疫苗，但3款疫苗都面臨短缺。彭博社數據顯示，歐盟27國整體至今平均每100人僅接種了3.72劑疫苗，數字遠遠落後英國及美國分別的17.93劑及12.34劑。

反觀非歐盟國家塞爾維亞早前獲得100萬劑中國國藥疫苗，平均每100人已接種7.73劑，歐洲大陸第一、全歐洲第二僅次英國。另一個非歐盟國家烏克蘭也已經和中國簽約，購買500萬劑北京科興疫苗，首批180萬劑預計3月到達。

除了匈牙利及捷克，歐盟發達國家對中國疫苗態度也逐漸改變。繼德國衛生部長施潘（Jens Spahn）稱使用中俄疫苗不存在根本障礙，只要歐盟批准後，奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）表明也不排除使用中俄疫苗。庫爾茨向德國傳媒抱怨歐盟審批緩慢，並指選擇疫苗不應有地緣政治禁忌，如歐盟批准使用中俄疫苗，自己就會接種。他又稱，奧地利會嘗試在境內自己生產中俄開發的新冠疫苗。

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對於歐盟審批疫苗機制受到多個成員國批評，歐盟委員會主席馮德萊恩坦言，自己察覺到一個國家可以是快艇，但歐盟是一艘油輪。她指歐盟決定是否接洽一家藥廠前，成員國有5整日時間決定是否支持，這自然會令過程變慢。馮德萊恩又呼籲，中國方面盡快提交疫苗所有數據，歐盟方能考慮批准使用。

但中國疫苗在數據方面還是引起歐盟一些國家質疑。法國總統馬克龍稱，若中國疫苗不夠有效，可能會驅使新冠病毒更快變種，這樣的話對抗疫沒有幫助。然而馬克龍承認，中國成功對外國輸出新冠疫苗，令他們作為西方國家領導人感到有點丟臉。

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責任編輯：連兆鋒