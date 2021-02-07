內地平台經濟領域反壟斷指南出爐 「二選一」納這考慮因素

內地加強監管互聯網平台經濟，國務院反壟斷委員會周日（7日）發布關於平台經濟領域的反壟斷指南，明確社會反映較多的「二選一」、「大數據殺熟」，可能分別構成濫用市場支配地位限定交易行為、差別待遇行為。

國務院反壟斷委員會辦公室負責人表示，近年內地平台經濟迅速發展，新業態、新模式層出不窮，但關於平台經濟領域經營者要求商家「二選一」、「大數據殺熟」，以及未依法申報實施經營者集中等涉嫌壟斷問題日益增加。而這些行為損害市場公平競爭和消費者合法權益。

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其中，指南明確構成限定交易行為考慮因素，包括平台經營者要求平台內經營者在競爭性平台間「二選一」或者其他具有相同效果的行為。

針對「大數據殺熟」，指南明確，構成差別待遇的考慮因素，包括平台經濟經營者基於大數據和算法，根據交易相對人的支付能力、消費偏好、使用習慣等，實行差異性交易價格或其他交易條件。

另外，指南指出，對於具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經營者集中，國務院反壟斷執法機構應當根據《反壟斷法》規定作出決定；對不予禁止的經營者集中，則可決定附加限制性條件，包括剝離有形資產，剝離知識產權、技術、數據等無形資產或者剝離相關權益等結構性條件等。

此外，反壟斷執法機構鼓勵參與橫向壟斷協議的平台經濟領域經營者，主動報告有關情況並提供重要證據，同時停止涉嫌違法行為並配合調查。對符合寬大適用條件的經營者，可以減輕或者免除處罰。

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責任編輯：林佩怡

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