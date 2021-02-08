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知華默克爾快走了 德國歐洲會否對中國變臉？

國情動向 06:30 2021/02/08

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知華默克爾快走了 德國與歐洲會否對中國變臉？

美國外交大師基辛格前幾年對美國領導地位隱晦表達憂慮時，指出一個陷入分裂的大西洋，會令歐洲成為歐亞大陸的附屬品，受到希望復興「中央王國」歷史地位的中國支配。今天看來，基辛格對美國的擔憂成真了，歐美確是漸行漸遠，只是歐洲計劃下一盤更大的棋。

拜登時代剛剛開始，中國在中美博弈間看來找到個可靠夥伴：德國總理默克爾。她抵住內外壓力未明令禁用華為。她沒有理會拜登團隊施壓，去年底促進《中歐全面投資協定》談判完成。她上月更在達沃斯論壇上和應中國國家主席習近平演講，同意世界需要多邊主義，反對搞小圈子和新冷戰。

問題是，默克爾快要走了。

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德國今年10月會舉行大選，默克爾早已承諾不會尋求再度連任總理。默克爾接班人大熱門是拉舍特（Armin Laschet）。這位北萊茵—威斯特法倫州長上月當選基民盟黨魁，成為今年代表默克爾一黨出選總理的推定人選。

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北威州是德國經濟火車頭，貢獻全國逾20% GDP；拉舍特深知中國市場的重要，因此對中國態度溫和，主張要務實處理中德、中歐關係。

然而，這恐怕不等於中德與中歐關係今後就會一帆風順。拉舍特能否如默克爾一樣充滿政治能量，駕馭大局一錘定音，還是德國政壇會在默克爾卸任後群雄並起，令拉舍特外交決策必須平均不同派系利益，實為未知之數。民調也顯示，基民盟選後或需拉攏綠黨組閣，而綠黨近期已在指控默克爾太過親華。

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德國今後怎樣看待中國，事關歐洲在世界上如何自處的問題；中美世紀爭鋒已成為不可改變的世界大格局下，這個問題愈來愈逼切。歐洲既是美國傳統盟友，經濟發展卻需要中國，歐洲愈來愈大風險成為中美鬥爭磨心甚至是犧牲品。歐洲無疑亦已意識到危機。

歐洲要如何金蟬脫殼，內部固然有路線之爭，政策更必定會有反覆，但一項研究可以看出大趨勢的端倪。

全球疫情正在加速重塑歐洲人的世界觀，泛歐智庫「歐洲外交關係委員會」（ECFR）調查發現，只有15%歐洲人主張21世紀會是個冷戰二元對立靠邊站的世界；29%歐洲人相信，21世紀是個「人不為己天誅地滅」的時代，每個國家都只能靠自己，歐盟這種泛化的架構很可能失敗。

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佔最多的42%歐洲人則判斷，21世紀是個多極世界，而歐洲到底可以馳騁沙場叱咤一時，還是淪為等閑之輩無關痛癢，就取決於歐洲各國聯合行動的能力。這種世界觀可謂是全球主義與民族主義的結合，一方面對歐盟這種超國家架構存有盼望，但另一方面卻是為了自成一極，與其他超級大國分庭抗禮，因為理想的世界不能依靠中國、美國或俄羅斯。

這看來應了英國已故歷史學家Alan Milward多年前的立論：歐洲一體化大計並非民族國家主權的昇華，反而是為了重振民族國家主權，只因歐洲國家個別力量太小。

「歐洲優先」當然並不代表歐洲會投向中國，但會在一定程度上意味......歐洲自立縱也意味終有一日要擺脫依賴中國市場......

（節錄）

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撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

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