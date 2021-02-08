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拜登：美國中國激烈競爭不必衝突「習骨子裏無民主」

國情動向 10:05 2021/02/08

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拜登：美國中國激烈競爭不必衝突「習骨子裏無民主」

美國總統拜登表示，他治下的美國會與中國激烈競爭，不過自己手法會與特朗普政府有所不同，中美之間無需要出現衝突。拜登又形容，中國國家主席習近平聰明而堅強，但「骨子裏沒有民主」。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周日（7日）播出拜登專訪，拜登在當中談到了對華政策等話題。拜登表示，自己不會像特朗普一樣處理中美關係：

「我不會像特朗普那樣幹。我們會把焦點放在國際規則。我們（美國與中國）不用爆發衝突，但會有極度的競爭。」

（I'm not going to do it the way Trump did. We are going to focus on the international rules of the road. We need not have a conflict but there is going to be extreme competition.）

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新華社連發四評論 喊話拜登政府四不得

拜登又談到習近平，表示自己上任至今尚未與習對話，但只是未有契機對話，而不是不對話。拜登稱自己很熟悉習近平，並指自己當年擔任美國副總統期間，比其他世界領袖與習相處的時間都多。他指出：

「我很了解他。他非常聰明和非常堅強，而且，我這樣說不是要批評他，這只是事實，他骨子裏並沒有民主。」

（I know him pretty well. He's very bright and he's very tough and – I don't mean it as a criticism it's just a reality – he doesn't have a democratic bone in his body.）

美媒：中國有機可乘 因拜登外交團隊有一特色

拜登對中美關係激烈競爭但不必衝突的論述，看來部分呼應了中方對中美不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的呼籲。

拜登上周到美國國務院就外交政策演講時，形容中國為「最認真的競爭對手」（most serious competitor），美國會直面北京對美國繁榮、安全和民主價值的挑戰，但符合美國利益的時候也會與中國合作。

拜登聯手遏中國好難？德法疑似合唱反調

美發言人被問一中政策 停頓數秒結巴說沒變（有片）

拜登的「中國噩夢」：台灣變新古巴危機

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責任編輯：連兆鋒

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