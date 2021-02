▲ 拜登:美國中國激烈競爭不必衝突「習骨子裏無民主」

美國總統拜登表示,他治下的美國會與中國激烈競爭,不過自己手法會與特朗普政府有所不同,中美之間無需要出現衝突。拜登又形容,中國國家主席習近平聰明而堅強,但「骨子裏沒有民主」。

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)周日(7日)播出拜登專訪,拜登在當中談到了對華政策等話題。拜登表示,自己不會像特朗普一樣處理中美關係:

「我不會像特朗普那樣幹。我們會把焦點放在國際規則。我們(美國與中國)不用爆發衝突,但會有極度的競爭。」

(I'm not going to do it the way Trump did. We are going to focus on the international rules of the road. We need not have a conflict but there is going to be extreme competition.)

拜登又談到習近平,表示自己上任至今尚未與習對話,但只是未有契機對話,而不是不對話。拜登稱自己很熟悉習近平,並指自己當年擔任美國副總統期間,比其他世界領袖與習相處的時間都多。他指出:

「我很了解他。他非常聰明和非常堅強,而且,我這樣說不是要批評他,這只是事實,他骨子裏並沒有民主。」

(I know him pretty well. He's very bright and he's very tough and – I don't mean it as a criticism it's just a reality – he doesn't have a democratic bone in his body.)

拜登對中美關係激烈競爭但不必衝突的論述,看來部分呼應了中方對中美不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的呼籲。

拜登上周到美國國務院就外交政策演講時,形容中國為「最認真的競爭對手」(most serious competitor),美國會直面北京對美國繁榮、安全和民主價值的挑戰,但符合美國利益的時候也會與中國合作。

