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中國反圍堵澳洲？港企擲232億巨資 澳後花園建城

國情動向 10:43 2021/02/08

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中國反圍堵澳洲？港企擲232億巨資 澳後花園建城

中澳關係因地緣政治角力陷入緊張、澳方被指站隊美國圍堵中國之際，多個澳洲及英國媒體報道，一間在香港註冊的公司，擬擲39億元澳幣、折合逾232億港元，在巴布亞新幾內亞的達魯島建造港口城市、當地距澳洲外島僅50公里。澳洲政府憂心中方借此在地緣角力中，牽制自己，聲稱會與巴新政府討論此事。

澳洲廣播公司（ABC）報道，根據獲取的官方文件，在香港註冊的WYW控股計劃在巴布亞新幾內亞西部省的達魯島（Daru）建立「新達魯市」（New Daru City），佔地約100平方公里，將涵蓋工業區、海港、商業區和度假與居住區。

香港註冊公司  英澳媒體揣測投資意圖

英國每日郵報（The Daily Mail）也報道，這項計劃將耗資39億澳幣、折合逾232億港元。報道並指出，在中澳關係持續惡化之際，中國想借此「插旗」澳洲後花園，令人擔心可能別有戰略考慮，包括或擬在當地設立海軍基地。

英國衛報（The Guardian）則指出，巴布亞新幾內亞的西部省雖地處邊陲、且只有2萬人口，但達魯島距澳洲外島薩拜島（Saibai Island）僅50公里，離澳洲本土也不到200公里，因此此事在澳洲引發安全顧慮。

【中美角力】美日澳印擬舉行首次領導人會議 尋求抗衡中國

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在此之前，互聯網上有關WYW控股的訊息很少。報道指，WYW董事長加爾文‧吳（Calvin Ng，譯音）去年4月曾致函巴布亞新幾內亞總理馬拉佩（James Marape）表示，這項懷抱雄心的投資發展計劃，涵蓋西部省的達魯島等地區，並將採民間興建營運後轉移的模式（BOT）進行。

這意味從事開發的公司可在一定時間內擁有這項計劃。

報道引述WYW控股表示，已經與西部省的代表進行初步討論。但馬拉佩的發言人告訴澳洲廣播公司，總理對此事並無所知。

澳洲內政部長杜登（Peter Dutton）表示，他亟盼與巴布亞新幾內亞政府討論此事。他並強調澳洲與馬拉佩和巴新政府都關係極為密切。

被稱不排除作軍事用途  不利澳洲安全

澳洲戰略政策研究所國防與國家安全項目主任肖布里吉（Michael Shoebridge）認爲，中國政府及其企業代理人正在巴布亞新幾內亞各地尋找交易，以確立其戰略和經濟優勢。

澳洲洛伊研究所太平洋項目主任普賴克（Jonathan Pryke）則說，這種項目正在整個太平洋地區出現。他還指出，巴布亞新幾內亞西部省面臨著巨大的發展挑戰，包括世界上一些最嚴重的結核病，所以這一投資機會更顯得非常吸引人。

巴布亞新幾內亞的達魯島。

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澳洲遭連環抵制後　莫里森說仍想與中國對話  

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責任編輯：鄧國強

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