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【中美角力】崔天凱回應拜登布林肯講話　稱是強權例證

國情動向 12:43 2021/02/08

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美國總統拜登上任後，中美關係備受關注。對於美國國務卿布林肯（Antony Blinken）有關新疆、西藏與香港問題的言論，中國駐美大使崔天凱回應指，這是美方強權的例證，認為言辭示強或是手段強硬都不是有效的外交政策，也不是外交的正確方式。他並強調，中國並沒有實施一套新的（強硬）外交政策。

指中方會盡一切努力捍衛統一

中國駐美大使館今日（8日）發布崔天凱於6日接受美國有線電視新聞網（CNN）節目訪問的文字實錄。對於拜登及布林肯近期言論，崔天凱表示，美方顯然需要彰顯相互尊重，展現誠意和善意。對中國而言，國家主權、統一和領土完整是核心價值和核心利益，中國會盡一切努力去捍衛，無論別人怎麼說都不能改變這一點。

外界認為近年中國外交政策趨向強硬，崔天凱指，中國沒有實施一套新的外交政策，一貫是獨立自主的和平外交政策。當然中國會維護自身主權和獨立，這一點毫無疑問。他又稱，無論在世界哪個地方，美國一插手干預就會帶來不穩定，中東、拉美等地區都是如此。很明顯，不管美方搞「再平衡」還是「轉向」，我們的地區就會更不穩定。

布林肯上周五與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通電話時強調，美國將繼續捍衛包括新疆、西藏與香港在內的人權和民主價值。楊潔篪則稱，涉港、涉疆、涉藏等事務均為中國內政，不容任何外部勢力干涉。

對於新疆問題，崔天凱否認關於「種族滅絕」的指控，稱真相是過去40年裏新疆維吾爾族人口增加了一倍多。4年來，新疆沒有發生任何恐怖襲擊事件，人們的安全感、穩定感大幅提高，中國正在消除新疆貧困問題，「強迫勞動」亦非常荒謬，因為人們需要工作。

對於香港問題，崔天凱強調，香港是中國的一部分，中方堅持「一國兩制」的方針政策，要實現「兩制」的存續和繁榮，就必須確保「一國」的安全和完整，否則中國內地制度和香港制度的「兩制」都會受到嚴重威脅。

拜登上任後首次 布林肯與楊潔篪通話 中美新疆香港問題角力

拜登：美國中國激烈競爭不必衝突「習骨子裏無民主」

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責任編輯：蒯宇澄

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