世衛專家在華南海鮮市場發現重要線索 周三離開前交代

▲ 世衛專家在華南海鮮市場發現重要線索

世界衛生組織（WHO）專家組在中國追查新冠病毒的工作取得突破，成員之一的美國病毒學家達薩克（Peter Daszak）透露，他們在武漢華南海鮮市場找到病毒傳播的重要線索，將在本月10日、離開中國前對外公布。達薩克透露，在當地出現重症病人之前，已有無症狀患者，當時很難將他們與感冒病人區分。

達薩克向彭博社表示，華南海鮮市場主要是販售海鮮與新鮮肉類，當時許多商家與消費者染病，因此被懷疑病毒是由動物傳染到人類身上。不過後續的研究顯示，有些和市場沒有任何接觸的人，早在海鮮市場疫情爆發前就已經染病。他指盡管市場在關閉後已全面消毒，但設備、餐具等證據仍保留完好。

但達薩克透露更多細節，僅指有關結果預計會在他們10日動身離開前公布，目前專家小組正在整合動物、流行病學與環境採樣3方面資料，看看最終的結論是甚麼，調查結果現階段必須保密。

專家：中國政府有求必應，開放程度很高

在專家組前往中國前，國際輿論擔心其調查工作能否順利進行。 達薩克指，中國政府今次幾乎有 求必應，除了武漢病毒研究所，當地的醫院和海鮮市場也對專家組完全開放，「我們被問到想去哪裡，我們給了中方一份名單……你可以看到，我們已經去過所有關鍵的地方」。

「見到接診第一批新冠肺炎患者的臨床醫生，這令人難以置信……你可以和處理第一個病例的人交談，問她看到了什麼，問一些問題。」 達薩克又指， 與早期病例聚集有關的華南海鮮市場也完全開放。包括與供應商和市場經理會面，並與那些在市場關閉後進行了原始環境取樣的人一起參觀市場。

他還高度讚揚了中國的專家，指 幾個月來他們一直在為世衛組織專家組的此次實地考察做準備。

世衛專家組成員指中方開放超預期 確認新冠病毒源頭需數年

世衛專家組造訪武漢病毒研究所 稱將提出關鍵問題

中國新冠疫苗突破歐洲在望？多國接連示好

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁