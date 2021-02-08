  • 21°C
香港時間 : 2021208日 (一) 13:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

世衛專家在華南海鮮市場發現重要線索 周三離開前交代

社會熱點 12:38 2021/02/08

分享：

世衛專家在華南海鮮市場發現重要線索

世界衛生組織（WHO）專家組在中國追查新冠病毒的工作取得突破，成員之一的美國病毒學家達薩克（Peter Daszak）透露，他們在武漢華南海鮮市場找到病毒傳播的重要線索，將在本月10日、離開中國前對外公布。達薩克透露，在當地出現重症病人之前，已有無症狀患者，當時很難將他們與感冒病人區分。

達薩克向彭博社表示，華南海鮮市場主要是販售海鮮與新鮮肉類，當時許多商家與消費者染病，因此被懷疑病毒是由動物傳染到人類身上。不過後續的研究顯示，有些和市場沒有任何接觸的人，早在海鮮市場疫情爆發前就已經染病。他指盡管市場在關閉後已全面消毒，但設備、餐具等證據仍保留完好。

但達薩克透露更多細節，僅指有關結果預計會在他們10日動身離開前公布，目前專家小組正在整合動物、流行病學與環境採樣3方面資料，看看最終的結論是甚麼，調查結果現階段必須保密。

專家：中國政府有求必應，開放程度很高

在專家組前往中國前，國際輿論擔心其調查工作能否順利進行。達薩克指，中國政府今次幾乎有求必應，除了武漢病毒研究所，當地的醫院和海鮮市場也對專家組完全開放，「我們被問到想去哪裡，我們給了中方一份名單……你可以看到，我們已經去過所有關鍵的地方」。

「見到接診第一批新冠肺炎患者的臨床醫生，這令人難以置信……你可以和處理第一個病例的人交談，問她看到了什麼，問一些問題。」達薩克又指，與早期病例聚集有關的華南海鮮市場也完全開放。包括與供應商和市場經理會面，並與那些在市場關閉後進行了原始環境取樣的人一起參觀市場。

他還高度讚揚了中國的專家，指幾個月來他們一直在為世衛組織專家組的此次實地考察做準備。

世衛專家組成員指中方開放超預期 確認新冠病毒源頭需數年

世衛專家組造訪武漢病毒研究所 稱將提出關鍵問題

中國新冠疫苗突破歐洲在望？多國接連示好

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

疫情 傳染病 武漢 中國 世界衞生組織 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

中演協禁藝人假唱、涉毒、傷害民族感情等 違者可被永久抵制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Nature為科興疫苗大平反：應這樣看保護力
Nature為科興疫苗大平反：應這樣看保護力
中演協禁藝人假唱、涉毒、傷害民族感情等 違者可被永久抵制
中演協禁藝人假唱、涉毒、傷害民族感情等 違者可被永久抵制
英國一俱樂部推「接種中國疫苗」之旅 馬克龍稱中國疫苗缺數據
英國一俱樂部推「接種中國疫苗」之旅 馬克龍稱中國疫苗缺數據
科興疫苗公布巴西三期臨床數據 有效率達50.65%
科興疫苗公布巴西三期臨床數據 有效率達50.65%
【立春2021】立春與年初一 哪個才是中國傳統歲首？
【立春2021】立春與年初一 哪個才是中國傳統歲首？
新冠疫苗不能沒有它！內地上演針筒供應保衛戰
新冠疫苗不能沒有它！內地上演針筒供應保衛戰