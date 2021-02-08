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中共外交老手示警  中國要對拜登丟掉幻想

國情動向 12:38 2021/02/08

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美國總統拜登（Joe Biden）上台後，中美關係緊張未有明顯緩和跡象。中共中央對外聯絡部（中聯部）前副部長、中國政協委員周力撰文稱，對整個美國執政當局，依然不能抱有幻想，絕不能把中國的發展與否，寄託在美國執政當局身上。

中共中央對外聯絡部，是中國共產黨內的高級別外交工作機構，目前部長是宋濤。

周力撰寫的5000餘字文章，分析拜登政府的對外及對華政策。對於拜登執政後，中美關係會否出現大幅好轉，周力認為中美雙方可以在氣候變化、抗擊新冠肺炎疫情、甚至經濟復蘇等方面開展合作。

周力去年撰文提六點  建議中方準備鬥爭

但他指出，美國社會政治精英階層都持遏制中國立場，拜登不會否定此前特朗普對中國的政策，拜登政府會在不同的領域對中俄兩國施加更大壓力。

文章稱，拜登對華政策調整的空間有限，靈活程度將受到很大限制。中國還是要堅持底線思維，做好繼續承受美國巨大壓力的準備。

拜登：美國中國激烈競爭不必衝突「習骨子裏無民主」

崔天凱回應拜登布林肯講話　稱是強權例證

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周力曾於去年中撰寫題為《積極主動做好應對外部環境惡化的六大準備》文章稱：

其一要做好中美關係惡化加劇、鬥爭全面升級的準備。

其二要做好應對外部需求萎縮、產業鏈和供應鏈斷裂的準備。

其三：要做好新冠肺炎疫情常態化、新冠病毒與人類長期共存的準備。

其四：要做好擺脱美元霸權、逐步實現人民幣與美元脱鈎的準備。

其五：要做好全球性糧食危機爆發的準備。

其六：要做好國際反恐勢力回潮的準備。

他寫道，可以肯定，美方還會有更多動作陸續發布。中國必須有「脱鈎」最終難以避免的清醒認識。美國執政當局繼續對中國實施全方位多領域遞進性的打壓，一心一意要同中國「拚到底」的心態和政策做法，中方切不可低估，更不能畏懼。中方面對的困難和挑戰將是空前複雜、空前嚴峻的。

【中美角力】新華社連發四評論 喊話拜登政府四不得

拜登上任後首次 布林肯與楊潔篪通話 中美新疆香港問題角力

拜登想聯手遏中國好難？皆因德法等疑似合唱反調　

拜登與習通話緣何無期？美方首稱不急同中國交往

責任編輯：鄧國強

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