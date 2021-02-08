胡潤：中國600萬資產以上家庭增加 北京上海領先香港

▲ 北京、上海是中國擁有最多有錢家庭的城市

胡潤研究院今日（8日）發表《2020方太·胡潤財富報告》，梳理中國擁有600萬、千萬、億元人民幣，以及3,000萬美元資產的家庭，在內地、港澳台地區的數量及分佈。4個組別的家庭數量均呈正增長，其總財富達到146萬億元，是中國全年GDP的1.5倍，內地佔了近九成，北京、上海領先香港。

富裕家庭破500萬，高端消費成拉動內需主力

全國擁有600萬人民幣資產的「富裕家庭」達501萬戶，按年增加7萬戶，增長1.4%；千萬人民幣的「高淨值家庭」達202萬戶，增加4萬戶，增長2%；億元人民幣的「超高淨值家庭」達13萬戶，增加3,000戶，增長2.4%；3,000萬美元的「國際超高淨值家庭」達8.6萬戶，增加2,100戶，增長2.5%。這146萬億元總財富中，「超高淨值家庭」總財富為94萬億元，佔比64%，增長4％；「國際超高淨值家庭」總財富為89萬億元，佔比61%，增長5％。

報告指，中國高端消費者特別值得關注，因為他們消費能力很強，是當前拉動內需的重要力量。其中，千萬人民幣的「高淨值家庭」去年的消費力並未受疫情影響，平均家庭年開銷佔總資產的比例為3.2%，總消費規模達到3萬億元，千分之三的人口創造了3%的中國GDP。其主要消費領域方面，旅遊仍是最主要消費領域，其次是日用奢侈品、健康與保健和娛樂，孩子教育由第2位下降至第5位。他們所引領的消費趨勢，在3至5年後，市場明顯能看得到。

他們對未來中國經濟的信心增強，信心指數達6.51分（滿分10分），是10年來除2018年以外的最高分，表示「非常有信心」的增至47%，是10年來最高。

北京、廣東、上海富豪數量領先，香港緊隨其後

在地域分佈方面，「富裕家庭」北京擁有最多，按年增加1.1萬戶，達71.5萬戶，增幅1.6%，擁有600萬人民幣可投資資產的家庭有26.8萬戶；廣東第二，增加1.3萬戶，達69.2萬戶，增幅1.9%；上海第三，增加9,000戶，達61.1萬戶，增幅1.5%；香港第四，減少2,000戶，達54.9萬戶，降幅0.4%。

「高淨值家庭」最多的是北京，按年年增加6,000戶，達29.4萬戶，增幅2%，擁有千萬人民幣可投資資產的家庭有14.9萬戶；廣東第二，增幅6,000戶，達29.1萬戶，增長2.1%；上海第三，增加6,000戶，達到25.5萬戶，增幅2.4%；香港第四，增加1,000戶，達到22.3萬戶，增幅0.5%

「超高凈值家庭」最多的是北京，按年增加400戶，達1.93萬戶，增幅2.1%，擁有億元人民幣可投資資產的家庭數量有1.15萬戶；廣東第二，增加400戶，達1.69萬戶，增幅2.4%；上海第三，增加400戶，達到1.62萬戶，增幅2.5%；香港第五，增加100戶，達到1.25萬戶，增幅0.8%。

「國際超高凈值家庭」同樣是北京最多，按年增加300戶，達1.3萬戶，增幅2.4%，擁有3,000萬美金可投資資產的家庭有9,480戶；上海第二，增加300戶，達到1.16萬戶，增幅2.7%；廣東第三，增加300戶，達1.11萬戶，增幅2.8%；香港第五，增加50戶，達到,330戶，增幅0.6%。

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責任編輯：陳建錫

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