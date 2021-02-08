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【中澳交惡】中國以一罪名  起訴澳洲籍華裔主播成蕾

國情動向 14:12 2021/02/08

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中澳諜戰？中國以一罪名  起訴澳洲籍華裔主播成蕾

中國與澳洲因地緣角力，關係深陷緊張之際。澳洲當地時間周一（8日）證實，澳洲籍華裔主播成蕾（Cheng Lei）已遭中國當局正式逮捕，理由是「非法向海外供應國家機密」。

成蕾在中國官媒中國國際電視台（CGTN）擔任主播。她在6個月前突然消失，在去年8月被指遭中國在特定理由之下拘押。

澳洲外交部長潘恩證實  成蕾在中國被扣押

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）周一表示，中國當局已經通知她，成蕾在5日正式遭逮捕，罪名是涉嫌對海外非法供應國家機密。

潘恩表示，在成蕾遭拘押期間，澳洲外交官員曾6度與她會晤，最近一次是在1月27日。

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潘恩指出，「澳洲政府定期在高層級就成蕾被拘押一事，提出嚴重關切，包括她的權益和拘押條件」。潘恩說，「我們期待依據國際規範，（成蕾）獲得最基本的司法標準、公平的程序以及人道對待」。

中國外交部發言人趙立堅去年9月曾證實成蕾被扣查、並說明原因。他指出，「澳籍人員成蕾因涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，近期被有關部門依法採取強制措施，並進行審查」。

根據英國廣播公司BBC報道，成蕾來自湖南岳陽，10歲時跟隨家人移民入籍澳洲，從昆士蘭大學畢業後曾短暫在商界工作，之後加入中國中央電視台，再成為美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）駐中國記者。

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成蕾在8年前加入中國國際電視台，主持「全球財經」節目。報導指出，成蕾在中國官媒的「主要職務是報道財經新聞，該領域被視為不太具政治性」。

成蕾來自湖南 10歲隨家人移民澳洲

成蕾育有一個11歲的女兒和一個9歲的兒子，兩人目前在澳洲墨爾本，由他們的祖母照料。

中國國際電視台是中國官方支持、針對海外觀眾的英語頻道，前身隸屬中央電視台。在美國，該電視台被指為是國家宣傳機構，被要求註冊為「外國代理人」。

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責任編輯：鄧國強

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