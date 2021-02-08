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【中國樓市】二手樓買賣過熱 深圳設成交價參考機制引導中介

經濟脈搏 14:12 2021/02/08

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深圳二手樓市持續火熱，上月平均成交價按年升約兩成。市住房和建設局今日（8日）宣布建立「二手住房成交參考價格發布機制」，以促進二手樓信息透明，引導房地產經紀機構合理發布掛牌價格，促市場回歸理性。當局重申「房住不炒」的政策定位，並強調那是建立相關機制的目的。

市住建局表示，該機制建基於房地產和城市建設發展研究中心在的調查分析上，以二手樓網簽價格為基礎，同時參考了周邊一手樓價格，按照市域全覆蓋、區域網格化原則，以住宅小區為區域網格單元，發布全市3,595個住宅小區二手住房成交參考價格。由官方發布二手樓參考價格，有利於加交易信息公開力度，引導房地產經紀機構合理發布掛牌價格、商業銀行合理發放貸款，以及防控個人信貸風險，穩定市場預期。

自今年初以來，多個熱點城市的樓市延續火熱，據貝殼研究院數據顯示，1月，北京、上海、深圳、廣州、大連、天津等18個城市，二手樓實際成交按月增加23%，成交絕對水平處在2019年以來新高。中指院院數據顯示，百城二手樓平均價格為每平方米15,542元人民幣，按年增加3.22%。深圳漲幅超過20%。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指，2020年房價漲幅略超預期，因信貸環境總體趨於寬鬆，一些炒房資金加快進入樓市，受疫情影響房地產「避風港」屬性更為明顯。總體來看，房價走勢背離了基本面，後續需要嚴管。

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責任編輯：陳建錫

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