Clubhouse熱潮捲到內地 邀請碼炒價高達400元

美國音頻社交軟件Clubhouse近日大熱，儘管未在中國內地的蘋果應用程式商店（App store）上架，但亦吸引不少內地網民透過變更應用程式商店地點來下載使用。開放自由、無需經過言論審查的討論生態，成為這款App最大吸引力。而由於新用戶需要有邀請碼才可加入，淘寶上的轉賣的邀請碼已炒賣到400元人民幣。

Clubhouse於去年4月推出，用戶可加入不同的「房間」參與聊天或只是在旁聆聽，近期因受Tesla行政總裁Elon Musk等名人加持，使用人數暴增。目前， Clubhouse僅只開放iOS裝置下載，且未在中國內地App Store上架，不過，內地用戶只需手動更改App Store的地區設定，即可下載使用，甚至不用開啟VPN「翻牆」。

時政話題熱 網民指提供難得交流機會

此前，內地也已有類似語音應用程式，例如「荔枝」音頻社區、「YY語音」群聊功能等，不過Clubhouse因其用戶篩選機制、以及尚未遭到當局言論審查，而吸引大批內地用戶加入。內地社交平台新浪微博上關於Clubhouse的討論激增，「Clubhouse邀請碼」、「Clubhouse下載」一度成為熱搜詞。在淘寶網上，Clubhouse邀請碼售價已經高達50元至400元人民幣。

在剛過去的周末，該App湧現大量中文討論聊天室，內容廣泛，包括旅行、藝術、科技、投資等，而一些敏感的時政話題，如關於兩岸局勢的「兩岸青年大亂聊——所有人問所有人」，新疆維族人的處境、香港問題等群組也都吸引數以千計用戶參與。也有用戶發起紀念被稱為新冠肺炎疫情「吹哨人」、武漢市中心醫院眼科醫生李文亮的「默哀Room」。

對於Clubhouse走紅，不少網民認為是因為它提供了難得的交流渠道，指「這種討論的感覺，真的是眼下非常稀少的機會」、「很有沒有見到那麼理性的公共對話空間」。但亦有網民說，「無論哪個房間，廢話佔比都很高，即使邀請制也沒有辦法精篩用戶，這種軟件太容易曇花一現了」。北京《環球時報》英文版早先引述分析人士稱，該軟件的受歡迎度在中國不太可能繼續增加，因為其運營是基於名人的參與，而不是技術和高質量的內容。

而許多觀點認為，隨Clubhouse熱潮吹到內地，中國當局或不會讓Clubhouse游離在監管之外。據彭博社，上海咨詢公司的分析師Michael Norris，中國使用者渴望聽到海外同行和Elon Musk、Facebook創辦人朱克伯格等行業巨頭的聲音，但他也提醒參與敏感議題討論的人，可能會讓自己陷於危險之中。他指，畢竟Clubhouse會記錄下用戶的名字、手機號碼及聲音。

近來外界盛傳Clubhouse母公司雖為美企，但其技術提供商聲網（Agora），擁有中資背景，引發資安疑慮。Clubhouse早先強調，其語音交流內容會「聽後即焚」，不會留存任何對話紀錄。

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責任編輯：蒯宇澄

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