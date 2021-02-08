印度人反華情緒高漲 但去年買了1.1億部中國手機

▲ 中國智能手機在印度市場極受歡迎。資料圖片

中印關係惡化，令印度國內的反中情緒日益高漲，但中國科技產品的銷量未受影響。印媒報道，當地去年智能手機出貨量達1.45億部，中國牌子佔的份額高達77%、即大約1.1億部，按年增5%。其中以小米最多，其次是vivo及OPPO。分析人士指，隨著印度為5G做好準備，中國手機的影響力將進一步擴大。

印媒《金融快報》引述分析師指，去年第四季小米手機在印度的出貨量達到1,200萬部，以27%的市場份額鞏固了領先地位；三星以21%的份額緊隨其後；vivo仍位居第三，出貨量為770萬部；OPPO以550萬部的出貨量升至第四名；realme（OPPO旗下獨立品牌）排名第五。

中印之間的政治逆風，幾乎沒有對中國手機的受歡迎程度產生任何影響。印度上次從三星轉向小米的大洗牌，發生在這個國家從3G走向4G的艱難轉型之際。隨着印度即將向5G大規模市場轉變，中國牌子將隨時準備利用這種轉變，在今年加快主導當地市場。

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責任編輯：陳建錫

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