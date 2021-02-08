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中印打疫苗外交戰  外媒解讀印度「憑什麼」？

國情動向 15:45 2021/02/08

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中國新冠疫苗援助計劃啟動、號稱地球至少四份一國家將受惠之際，印度近期亦將向柬埔寨、阿富汗、蒙古等發展中國家，提供「印度製造」的新冠疫苗。中印競逐地緣政治實力的疫苗外交戰，顯然已開打，有西方媒體注意到，印度雖在生物科技領域有不俗表現，但論新冠疫苗研製，印度與中國相比有自身的弱點。

印度官員周日（7日）表示，已批准向柬埔寨運送新冠疫苗，而稍早前決定供應阿富汗的疫苗，亦已抵達當地；下一步，印度還計劃向蒙古國、太平洋島國等，提供印度自家研製或生產的新冠疫苗。

路透社亦報道指，印度總理莫迪（Narendra Modi）政府試圖搶先對手一步、早過中國，向鄰國提供數以百萬計本土製的阿斯特捷利康公司（AstraZeneca PLC）疫苗。

印度欲以疫苗  與中國競爭地緣影響力

由於印度被視為中國競爭對手，印度這些舉動，被視為印度已跟中國開打「疫苗外交」之戰，競逐地緣政治影響力。

外媒注意到，印度是防治多種疾病的疫苗的全球最大製造國，這是印度打疫苗戰的最主要實力來源。路透社形容，莫迪為了改善區域關係、抗衡中國的政經主導力，正在運用這份實力。

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但值得注意的是，印度目前正式批准緊急使用的新冠疫苗只有兩款，即該國當地企業巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech India）製造的一款滅活疫苗Covaxin；另一款獲批疫苗是阿斯利康與牛津大學研發、印度血清研究所有份負責生產的Covishield。

而中國方面，國藥與科興已有三款新冠疫苗完成第三期測試，其中，國藥的一款及科興的克爾來福（CoronaVac）已獲內地批准使用；另外，中國也有多間公司正研製多款技術含量或更高的疫苗，包括艾棣維欣生物製藥的DNA疫苗等。

中國論疫苗品種和產能  或勝於印度

此前有分析指，如再計及擁有優勢的產能因素，中國有能力躋身新冠疫苗最主要供應國之一。事實上，國藥集團中國生物技術董事長楊曉明重申，預計今年公司新冠疫苗的產能可達10億劑以上，

相比之下，印度可提供新冠疫苗的品種和總量，未來有機會被中國拋離，成為印度打疫苗外交戰的弱點。

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儘管如此，印度仍在積極輸出本國生產疫苗。印度駐金邊的外交使節表示，在柬埔寨總理洪森向莫迪提出要求後，新德里當局已批准緊急提供10萬劑疫苗給柬埔寨。

柬埔寨是中國重要盟友，料將獲中國提供100萬劑疫苗，主要是國藥集團研發的疫苗。

印度亦已依據疫苗友好倡議（Vaccine Friendship initiative）提供疫苗給緬甸、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡、馬爾地夫等國家，協助它們開始為第一線人員接種。

印度如何保障內需  但又能滿足出口？

印度7日也將50萬劑阿斯特捷利康疫苗送至阿富汗，成為抵達這個戰亂國度的首批疫苗。

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印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）說，印度迄今已透過捐助和商業合約等方式，供應1560萬劑疫苗給17個國家。斯里瓦斯塔瓦更指出，未來幾周印度還會寄送疫苗到蒙古國、加勒比海諸國和太平洋島國。

而印度上月中旬宣布計劃為全國13億多人接種新冠疫苗，莫迪指，這將是「世界最大規模」的新冠疫苗接種。有分析直言，印度如何保障內需之餘，亦可向外國供應，成為莫迪政府重大考驗。

責任編輯：鄧國強

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