▲ 中方謀澳洲後花園建「據點」？澳總理這樣淡化傳聞

中國與澳洲地緣政治角力白熱化之際，多間西方媒體報道，在香港註冊的企業WYW控股公司計劃在巴布亞新幾內亞闢建新的島嶼工業城，接近與澳洲之間管理鬆散的海上邊界。澳洲總理莫里森周一予以駁斥，並說這是媒體「臆測」的報道。

澳洲媒體指出，香港註冊的WYW控股公司計劃斥資300億美元、折合232億港元，在托勒斯海峽（Torres Strait）的達魯島（Daru Island）闢建一座具備海港與工業區的城市。

總人口兩萬的達魯島與澳洲外島薩拜島（Saibai Island）相距約66公里，離澳洲大陸約200公里。

西方媒體紛報道建城計劃 疑背後有中國政府影子

莫里森（Scott Morrison）淡化闢建這座城市的可能性，他告訴悉尼的2SM廣播電台，「說真的，我覺得這純屬臆測。我經常與巴新總理馬拉佩（James Marape ）通話，我們關係非常好，而且他充分了解我們的關係，以及其他夥伴的重要性，並且我認為巴新會審慎因應」。

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巴新總理府表示，馬拉佩對於這項開發案不知情，但聲稱馬拉佩政府不會拒絕合乎巴新法律規定並且嘉惠地方的外國投資。

分析人士指出，這項開發案毫無經濟利益可言，而且若干分析人士懷疑，其實中國或許打算在達魯島建軍港。

莫里森：這是媒體「臆測」報道

中國在南太平洋地區影響力與日俱增引發關切之際，美國與澳洲聯手重新開發巴新北部曼奴斯島（Manus Island）的隆布魯海軍基地（Lombrum Naval Base），令地緣緊張局勢升級。

巴布亞新幾內亞是澳洲對外援助的最大受援國，依據雙方簽署的條約，巴新漁船可以在兩國之間的共同漁場作業。

責任編輯：鄧國強