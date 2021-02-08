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Clubhouse爆紅後遭內地封鎖 聊敏感議題惹關注

國情動向 21:36 2021/02/08

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語音社交媒體Clubhouse近期風靡全球，不少網民爭相尋求「邀請碼」加入。正當這股風潮在內地吹得正盛，今（8日）晚卻傳出Clubhouse遭內地封鎖，要用VPN「翻牆」才能使用。有網民慨嘆，短暫的狂歡落幕了。

事實上，近日已有評論認為Clubhouse將很快被內地屏蔽，因為不少內地網民參與討論一些敏感議題，包括香港示威、台灣及新疆維吾爾人等議題，勢會觸動北京當局的神經。

綜合網上消息及傳媒報道，Clubhouse今晚7時多傳出遭內地封鎖，有網民嘗試打開Clubhouse時，信息顯示「發生SSL錯誤，無法建立與服務器的安全連接」。但有網民表示Clubhouse仍未完全被禁，可以用VPN進入聊天室。

另外，淘寶原本有售Clubhouse的邀請碼，炒價高達400元人民幣，但據報已經下架。

去年4月推出的Clubhouse，是語音聊天社交媒體軟件，需要邀請碼才能加入，目前只有iOS版本。近期因Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）及Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）等加入演講後，Clubhouse過去兩周的下載量大增。由於Clubhouse當時可以在內地使用，大批網民加入，兩岸三地網民也有交流，很多聊天室討論主題都與政治相關，被稱為政治話題討論「綠洲」。

Clubhouse熱潮捲到內地 邀請碼炒價高達400元

【美股焦點】Clubhouse爆紅掀「語音社交」熱潮　有甚麼概念股當炒？

責任編輯：林佩怡

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