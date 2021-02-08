巴基斯坦：康希諾新冠疫苗 這一有效率為65.7%

巴基斯坦負責國家衛生事務的總理特別助理蘇丹（Faisal Sultan）周一（8日）表示，根據獨立數據監視委員會（IDMC）進行的多國數據中期分析，中國康希諾生物單劑量新冠疫苗的三期臨床試驗數據顯示，該疫苗預防有症狀病例的有效率為65.7%，預防重症的有效率為90.98%。

蘇丹表示，在巴基斯坦的試驗中，該疫苗預防有症狀病例的有效率為74.8%，100%預防重症。同時，IDMC未報告任何嚴重的安全問題。

該重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（Ad5-nCoV），由康希諾生物和軍科院陳薇院士團隊合作研發。據康希諾生物月初公告，在中期分析中，Ad5-nCoV成功達到預設的主要安全性及有效性標準，無任何與疫苗相關的嚴重不良事件發生，因此可繼續推進Ad5-nCoV的三期臨床試驗。公告稱，Ad5-nCoV的三期臨床試驗已在5個國家完成對4萬多名受試者的接種。

康希諾已同意向墨西哥供應3500萬劑疫苗，馬來西亞正在洽購350萬劑；巴基斯坦將獲得2000萬劑。康希諾疫苗可在2°C至8°C之間穩定保存，更易運輸及存儲，方便於開發中國家分發和接種。

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責任編輯：林佩怡

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