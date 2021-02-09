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世衛新聞發布會 中國專家：不排除個別地區漏診（附直播連結）

社會熱點 17:17 2021/02/09

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世界衛生組織（WHO）專家小組完成為期一個月在武漢的調查，今日（9日）下午5時許在武漢與中國專家舉行聯合發布會，公開關於病毒溯源工作的結論。中國專家組代表梁萬年指，根據外國的數據，一些病例比最早報告的病例更早出現，不排除一些地區存在漏診情況。他指具體的動物宿主未能確定。

梁萬年指，2019年12月武漢發生一定規模的傳播，許多病例與華南海鮮市場有關。但他強調該市場只是爆發點之一，可能有其他地方同時發生傳播。至於部分早期病例，與其他市場有關。根本目前資料，無法確定病毒是如何傳入該市場，或者其他市場。中國各地的野生動物採樣，至今未發現病毒的存在。

他指，華南海鮮市場關閉後的採樣結果顯示，市場環境內普遍存在病毒。但動物產品未受感染，冷鏈產品則尚未檢測。該市場有大量攤位出售冷鏈產品，而現階段無法確定，早期病例與出售冷鏈產品的攤位存在聯繫。

外交部發言人汪文斌昨日（8日）放風，中國和世衛本次達成了不少共識，相信這些在報告中會有充分準確體現。他又指專家組來華是全球溯源科學合作的一部分。中外專家克服疫情阻隔，首次面對面坐在一起，本著科學嚴謹態度，秉持實事求是原則，就有關問題進行了深入、友好的交流。

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中國外交部批評BBC播疫情「假新聞」  促公開道歉

世衛專家組成員指中方開放超預期 確認新冠病毒源頭需數年

世衛專家在華南海鮮市場發現重要線索 周三離開前交代

責任編輯：尹航

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