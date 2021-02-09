世衛發布會：華南市場只是爆發點之一 不排除個別地區漏診（附直播）

世界衛生組織（WHO）專家小組完成為期一個月在武漢的調查，今日（9日）下午5時許在武漢與中國專家舉行聯合發布會，公開關於病毒溯源工作的結論。中國專家組代表梁萬年指，沒 有證據 顯示，在2019年12月前在武漢市就有疫情傳播。 根據外國的數據，一些病例比最早報告的病例更早出現，不排除一些地區存在漏診情況。世衛專家組成員達薩克 （Peter Daszak） 指，根據現有研究， 病毒並沒有在中國的野生動物中廣泛傳播，也不可能是經 蝙蝠傳人。

梁萬年指，2019年12月武漢發生一定規模的傳播，許多病例與華南海鮮市場有關。但該市場只是爆發點之一，有其他地方亦同時發生傳播。至於部分早期病例，與其他市場有關。根據目前資料，無法確定病毒是如何傳入該市場，或者其他市場。中國各地的野生動物採樣，至今未發現病毒的存在。

他指，華南海鮮市場關閉後的採樣結果顯示，市場環境內普遍存在病毒。但動物產品未受感染，冷鏈產品則尚未檢測。該市場有大量攤位出售冷鏈產品，而現階段亦無法確定，早期病例與出售冷鏈產品的攤位存在聯繫。另外，蝙蝠、穿山甲身上發現的冠狀病毒被認為和新冠病毒關係密切，提示其有可能是新冠病毒的宿主。但目前為止，這種關聯性還不足以認定上述兩種動物所攜帶的病毒成為新冠病毒的直接祖先。

達薩克指， 相關證據表明病毒可能來自自然宿主， 武 漢採樣的新冠病毒基因 序列，與蝙蝠 身上新冠病毒存在高度相似，但武漢並非是 蝙蝠 大量聚集地，因此在當地的疫情最開始不太可能由蝙蝠傳給人，可能是由其他動物傳播。他指華南海鮮市場主要售賣冷凍、海鮮以及動物養殖產品。 今後將會在全國各地以及進口食品方等供應鏈方面做進一步研究。 他又重申，「實驗實洩漏」是極為不可能發生的。專家未來將不會再循這方面進行研究。

世衛組織溯源工作需要更多可靠的病例檢驗材料，潛在研究材料包括早期的血庫血樣，並需對早期病例進行深入研究。此外，還包括動物物種研究，尤其是蝙蝠，但不只會在中國採樣，這項工作將覆蓋全球。

外交部發言人汪文斌前一日（8日）放風，中國和世衛本次達成了不少共識，相信這些在報告中會有充分準確體現。他又指專家組來華是全球溯源科學合作的一部分。中外專家克服疫情阻隔，首次面對面坐在一起，本著科學嚴謹態度，秉持實事求是原則，就有關問題進行了深入、友好的交流。

▼ 點擊圖片放大 +2

中國外交部批評BBC播疫情「假新聞」 促公開道歉

世衛專家組成員指中方開放超預期 確認新冠病毒源頭需數年

世衛專家在華南海鮮市場發現重要線索 周三離開前交代

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道