▲ 拜登揚言美國中國極度競爭後 王毅這樣喊話歐盟

美國總統拜登表示美國與中國不必爆發衝突，但會有「極度競爭」（extreme competition）後一天，中國外交部長王毅與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）對話。王毅呼籲歐盟獨立自主作出決策、堅持多邊主義和平共處，中歐這樣就能辦成大事。網媒Politico Europe稱，縱中國被歐盟定性「系統性對手」（systemic rival），仍對歐盟強調戰略自主感到鼓舞，因為這樣意味歐盟難以被美國扯入聯手對抗中國的軌道。

王毅與博雷利周一（8日）舉行視頻會議，王毅表示，中國和歐盟是全球兩大獨立自主力量，中歐關係超越雙邊範疇，具有全球意義和重要戰略影響。他提到中歐關係去年在疫情挑戰中逆勢前行，年底完成了《中歐全面投資協定》談判，形容中歐關係和務實合作提升至新水平。

王毅又指，中歐關係發展最重要的經驗就是，要堅持和平共處、堅持開放合作、堅持多邊主義、堅持對話協商；中歐有競爭，但合作遠大於競爭，中歐有分歧，但共識遠多於分歧。他稱中歐只要堅持從雙方共同利益出發，獨立自主作出決策，就能辦成大事。

知華默克爾快走了 德國歐洲會否對中國變臉？

今次中歐外長對話在美國拜登政府與中國高層首次接觸後舉行。美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）上周與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，布林肯強調美方會聯合盟友與夥伴，捍衛共同價值和利益。布林肯又宣稱美國要繼續捍衛香港、新疆、西藏民主人權。楊潔篪則強調中國內政不容干涉，並敦促美方在涉台問題上謹慎而行。

拜登：美中激爭不必衝突「習骨子裏無民主」

Politico Europe稱，目前還不清楚拜登政府會如何與歐洲協調對華政策，而歐洲會在多大程度願意與美國聯手也是疑問；歐洲去年底剛爭取到史無前例的中國市場准入，而德國總理默克爾與法國總統馬克龍都很快就排除了，加入美國牽頭對抗中國聯盟的可能。

博雷利在與王毅對話中表示，歐中合作十分必要，不可替代；沒有歐中合作，不可能應對氣候變化等全球性挑戰。他稱歐方願同中方加強氣候變化、環境保護、生物多樣性保護、體育等領域合作，推動歐中投資協定簽署和批准進程；歐方亦歡迎中方加入新冠疫苗實施計劃，願同中方深化疫苗合作，加大支持世衛組織，並幫助發展中國家戰勝疫情。

歐盟發出的新聞稿提到，博雷利向王毅強調了維護坦承歐中關係，就需要討論有分歧的問題。他重申歐盟對於香港、新疆議題，以及中國整體民主與人權狀況、少數民族政策上的看法立場。王毅則闡述了中方在涉疆、涉港、人權等問題上的原則立場，強調中方主張國與國之間相互尊重，希望歐方尊重基本事實，採取客觀公正立場。

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責任編輯：連兆鋒