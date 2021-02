拜登對華政策「少帥」：中國已認定美國衰落

美國總統拜登上任後,對中國政策一直是各界矚目焦點,被視為新生代的白宮幕僚、白宮國家安全會議中國主任格維茲(Julian Gewirtz)的觀點,讓外界關注。他稍早前在《外交事務》雜誌撰文,剖析當前中美關係癥結,直指中國已認定美國衰落,美方對策是要展示美國仍然強大、使中國知道錯判形勢。

格維茲在拜登的對中事務團隊中屬於年輕一員,並且能通曉中文。他稍早前的文章題為「中國認為美國正衰落,華盛頓必須證明北京錯了(China Thinks America Is Losing Washington Must Show Beijing It’s Wrong)」。

格維茲:美國仍展示自己仍然強大

格維茲認為,正由於中國預期美國正走向衰落,因此中國敢於在香港、新疆採、澳洲、印度和台灣等問題上,採取更進取姿態。

但他強調,儘管如此,美國的中國政策制定者也相信華盛崸一定會抑制中國,而且,這個態勢並不會隨著美國政府更動而有所改變。

中共外交老手示警 中國要對拜登丟掉幻想

拜登想聯手遏中國好難?皆因德法等疑似合唱反調

格維茲強調,美國目前已經不可能透過「外交安慰(Reassuring)」來說服中國領導層,放棄這些作法,美國要做的是向中國證明「美國依然強大」,能有效地恢復力量及領導力。

How should U.S. strategy toward China grapple with these changes? Given the dismal track record of the past several years, some may be tempted to try to undo these shifts by reassuring Beijing that the United States does not in fact intend to keep China down. This path is highly unlikely to succeed.