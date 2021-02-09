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【中國樓市】深圳二手房參考價普遍打7折 其他城市會跟嗎？

經濟脈搏 11:27 2021/02/09

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深圳市8日宣布建立「二手住房成交參考價格發布機制」，3,595個小區標價普遍打7折。業內人士分析，此措施重在引導商業銀行合理發放二手住房貸款。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，預計隨著深圳此次二手房價格數據披露後，全國其他城市也會積極跟進，值得期待。

高價豪宅和優質學區房「價差」明顯

2月8日，深圳住建局微信公眾號連發3條公告，宣布建立二手住房成交參考價格發布機制，並首次發布深圳住宅小區二手住房成交參考價格。根據價格表，深圳目前最貴的住宅小區單價為13.2萬元（人民幣，下同），涉及22個小區。

至於參考價是如何得出，深圳市住建局指，深圳市房地產和城市建設發展研究中心在調查分析基礎上，以二手住房網簽價格為基礎，參考周邊一手住房價格，綜合形成全市住宅小區二手住房成交參考價格。

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市場普遍認為參考價低於市場掛牌價和成交價，高價豪宅和優質學區房「價差」尤其明顯。以價格最貴的幾個小區為例，南山蛇口太古城花園目前的交易參考價是13.2萬，但在鏈家網上，這一小區均價被列為20.54萬元，目前掛出來的8套房子中，有6套單價不低於19萬。這意味著，深圳住建局給出的參考價幾乎相當於市場價的7折。

至於另一網紅小區南山粵海華潤城潤府，深圳住建局的交易參考價也是13.2萬，而鏈家網上的小區均價高達19.32萬。目前掛出來二手房源中，有十幾套單價都在18萬以上。換言之，華潤城潤府與太古城花園一樣，均呈現出折價7成的情況。

分析指二手房參考價不會讓樓價大跌

二手房參考價公布後，房價會下跌嗎？內媒澎湃新聞引述業內人士指，市場大降價是不會發生的，此次政策的重點在於，引導商業銀行合理發放二手住房貸款。即是說，通過明確市場成交參考價來限貸，提高二手房首付比例，3成名額二手房首付或許提高到5成。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進也向媒體表示，深圳此次發布政策，具有非常好的導向。深圳此次政策，有助房東和中介等理性定價，是促進二手房市場穩定的重要保障。而且，二手房市場過去一直存在交易情況不清晰、不透明的問題。深圳此次發布，說明後續將從信息公開等角度，不斷引導市場預期穩定，具有積極的作用，也是後續房地產長效機制的重要保障。

此外，「十四五」期間，一手房價格、二手房價格、租賃價格和土地價格將會建立更完備的價格披露制度，四個價格披露制度形成，將真正確保各地房地產長效發展。預計隨著深圳此次二手房價格數據披露後，全國其他城市也會積極跟進，值得期待。

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責任編輯：尹航

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