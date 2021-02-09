【台灣地震】台連環爆逾5級地震  氣象局：不排除大地震先兆

▲ 【台灣地震】台今年逾5級地震已8宗 氣象局：恐大地震先兆

台灣地震再現。今天（周二，9日）清晨台灣東部海域連續兩度地震。氣象局地震測報中心主任陳國昌今天上午接受媒體訪問時表示，今年東部地震活動較往年頻繁，過往黎克特制強度5級以上地震年平均約18宗，但今年首逾一個月初已有8宗。分析可分為兩種可能，一種為正常的能量釋放，但也有可能是大地震的前震。

根據台灣的中央氣象局資訊，今天凌晨零時56分，宜蘭縣政府東偏南方73公里、台灣東部海域發生規模5.5有感地震，地震深度69.3公里，宜蘭縣最大震度3級。不到2分鐘，零時58分台灣東部海域又發生規模5.7地震，地震深度23.9公里，宜蘭縣最大震度4級。

今天即周二凌晨 再兩宗5級以上強震

地震測報中心主任上午表示，目前分析，凌晨兩宗地震都是2月7日台灣東部外海規模6.1地震的相關餘震。

陳國昌也提到，今年東部地震活動較以往頻繁許多，過往規模5以上的地震，年平均約18宗，但今年從一月至今，已經有8宗規模超過5以上的地震，其中又以2月7日規模6.1的最大，1月9日與今天凌晨規模5.7次之。

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陳國昌說，這個現象可以有兩個解釋：一個是平常釋放能量，這樣子以後就比較不會有較大的地震，但這也不一定；因為如果去了解過去比較大型的地震，都是發生在隱沒帶或是海溝附近，且規模8.5以上的地震，歷史上都有前震，很多還不只有發生一次。

陳國昌舉例，以2011年日本東北地震來看，七天前曾經發生過規模7.7地震，當時以為就是主震了，結果最後七天後發生規模9.0大地震，現在地震無法預測，但是任何狀況氣象局都不會疏忽。

地震突然間變頻繁 必須加強注意

陳國昌強調，地震突然間變頻繁，在相同地區有屢次地震發生，是應該要多注意，台當局會持續關注地震後續的發展。

至於周一為什麼國家警報沒有響？陳國昌說，第一個規模5.5的地震沒有達到地震警訊的標準；規模5.7在宜蘭發生的地震，震度也只有三級，我們地震警訊是4級，這些預估要搶時間，難免有些誤差，這是科學上比較難解的題目，未來會更精確精準。

責任編輯：鄧國強

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