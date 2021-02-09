  • 19°C
香港時間 : 2021209日 (二) 13:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【台灣地震】台連環爆逾5級地震  氣象局：不排除大地震先兆

社會熱點 13:17 2021/02/09

分享：

【台灣地震】台今年逾5級地震已8宗  氣象局：恐大地震先兆

台灣地震再現。今天（周二，9日）清晨台灣東部海域連續兩度地震。氣象局地震測報中心主任陳國昌今天上午接受媒體訪問時表示，今年東部地震活動較往年頻繁，過往黎克特制強度5級以上地震年平均約18宗，但今年首逾一個月初已有8宗。分析可分為兩種可能，一種為正常的能量釋放，但也有可能是大地震的前震。

根據台灣的中央氣象局資訊，今天凌晨零時56分，宜蘭縣政府東偏南方73公里、台灣東部海域發生規模5.5有感地震，地震深度69.3公里，宜蘭縣最大震度3級。不到2分鐘，零時58分台灣東部海域又發生規模5.7地震，地震深度23.9公里，宜蘭縣最大震度4級。

今天即周二凌晨　再兩宗5級以上強震

地震測報中心主任上午表示，目前分析，凌晨兩宗地震都是2月7日台灣東部外海規模6.1地震的相關餘震。

陳國昌也提到，今年東部地震活動較以往頻繁許多，過往規模5以上的地震，年平均約18宗，但今年從一月至今，已經有8宗規模超過5以上的地震，其中又以2月7日規模6.1的最大，1月9日與今天凌晨規模5.7次之。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【年廿八2021】為何一定要年廿八洗邋遢  不是廿七和廿九

【立春2021】立春與年初一 哪個才是中國傳統歲首？

陳國昌說，這個現象可以有兩個解釋：一個是平常釋放能量，這樣子以後就比較不會有較大的地震，但這也不一定；因為如果去了解過去比較大型的地震，都是發生在隱沒帶或是海溝附近，且規模8.5以上的地震，歷史上都有前震，很多還不只有發生一次。

陳國昌舉例，以2011年日本東北地震來看，七天前曾經發生過規模7.7地震，當時以為就是主震了，結果最後七天後發生規模9.0大地震，現在地震無法預測，但是任何狀況氣象局都不會疏忽。

地震突然間變頻繁 必須加強注意

陳國昌強調，地震突然間變頻繁，在相同地區有屢次地震發生，是應該要多注意，台當局會持續關注地震後續的發展。

至於周一為什麼國家警報沒有響？陳國昌說，第一個規模5.5的地震沒有達到地震警訊的標準；規模5.7在宜蘭發生的地震，震度也只有三級，我們地震警訊是4級，這些預估要搶時間，難免有些誤差，這是科學上比較難解的題目，未來會更精確精準。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【年廿八2021】為何一定要年廿八洗邋遢 不是廿七和廿九
今日
【年廿八2021】為何一定要年廿八洗邋遢 不是廿七和廿九
【中美角力】布林肯楊潔篪通話 姿態強硬雙方聲明顯差異
2021/02/08
【中美角力】布林肯楊潔篪通話 姿態強硬雙方聲明顯差異
天問一號除夕到先過美國 火星任務世界成功率僅50%
2021/02/05
天問一號除夕到先過美國 火星任務世界成功率僅50%
【春節防疫】返鄉需持檢測陰性證明 14天居家健康監測
2021/01/20
【春節防疫】返鄉需持檢測陰性證明 14天居家健康監測
【立春2021】立春與年初一 哪個才是中國傳統歲首？
2021/02/04
【立春2021】立春與年初一 哪個才是中國傳統歲首？
創新科技及應用 災難 災禍種類 地球 宜蘭 台灣 地震

上一篇文章

接種新冠疫苗 抗體檢測會否變陽性確診？

下一篇文章

世衛專家今午4時通報武漢調查 曾稱發現新冠疫情綫索（組圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【年廿八2021】為何一定要年廿八洗邋遢 不是廿七和廿九
【年廿八2021】為何一定要年廿八洗邋遢 不是廿七和廿九
打完新冠疫苗可以沖涼嗎？疾控這樣說
打完新冠疫苗可以沖涼嗎？疾控這樣說
Clubhouse熱潮捲到內地 邀請碼炒價高達400元
Clubhouse熱潮捲到內地 邀請碼炒價高達400元
中國抵制澳洲龍蝦後遺症　澳洲人嘆食到厭
中國抵制澳洲龍蝦後遺症　澳洲人嘆食到厭
中疾控專家：國產新冠疫苗安全 適合各年齡層接種
中疾控專家：國產新冠疫苗安全 適合各年齡層接種
世衛專家在華南海鮮市場發現重要線索 周三離開前交代
世衛專家在華南海鮮市場發現重要線索 周三離開前交代