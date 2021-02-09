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【中澳關係】澳洲龍蝦大平賣 背後是災難性的失業潮？

國情動向 13:17 2021/02/09

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中澳貿易糾紛若持續下去，澳洲龍蝦業恐出現失業潮。資料圖片

中澳關係跌至谷底後，大量澳洲商品被限制進入中國市場，包括龍蝦。澳媒報道，自去年11月以來，沒有一隻龍蝦出口到中國，目前南方岩龍蝦的當地捕撈價格僅為每公斤25澳元，部分漁民已無法維持收支平衡。業內人士警告，澳洲龍蝦業的數千個就業崗位，將有三分一可能在數個月內流失。

《澳洲人報》報道，當地漁民實現收支平衡的價格，在每公斤25至39澳元之間，但具體取決於捕撈龍蝦的大小和地點。25澳元大約是中國禁令生效前價格的三分之一，在這個價位，大多數漁民已無法平衡柴油，船員，船的保養費用以及政府收取的捕魚權費用。如果市場環境無法支持出海捕撈，除了漁民沒有收入，投資該行業的商人也要蒙受巨大損失。報道提到，一名塔州投資者在2019年底支付了近1,000萬澳元的龍蝦配額許可證後，現在已負債500萬澳元。

事實上，在中澳貿易糾紛中，澳洲龍蝦業是其中一個受打擊最重，亦最脆弱的行業。報道指，在北京5月徵收80％的關稅後，澳洲大麥商人在中東找到其他市場，即使他們支付的價格不高；被列入黑名單的澳洲煤炭以更低的價格，重新轉賣到印度和其他國家。但龍蝦業不同，產於塔州、南澳州、維州和新西蘭的南方岩龍蝦，是全球海鮮市場上的高檔產品，但其他地區客戶，如日本、台灣，他們願意支付的價格不及中國一半，澳洲漁民仍要面對巨額虧損。

南方龍蝦出口商協會總裁Michael Blake表示，他們的行業具有一定韌性，但目前的處境絕對是艱難的。對於那些在繁榮時期投資該行業的商人，包括前南澳參議員Cory Bernardi，甚至是一些中國商人，除非北京和莫理森政府能解決長期分歧，否則他們的資本損失將是災難性的。

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責任編輯：陳建錫

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