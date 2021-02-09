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接種新冠疫苗 抗體檢測會否變陽性確診？

社會熱點 13:17 2021/02/09

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新冠疫苗蓄勢待發，澳門2月9日開始為市民接種，香港亦最快2月底有得打。各種新冠肺炎疫苗雖然已在全球打了過億劑，但還是有更多尚未接種的人。坊間亦仍然對新冠疫苗有各種各樣的疑問。疫苗接種後會令人體產生抗體對抗病毒，那麼接種新冠疫苗後，新冠病毒抗體檢測結果會否變成陽性，被當成確診？

答案是：不會的。

世界各地現在批准使用的新冠疫苗主要分為2種：減活疫苗與核酸疫苗（基因疫苗）。減活疫苗是將病毒殺死後製成，基因疫苗則不使用病毒本身，而採用人工合成模擬病毒的模板。2種疫苗注入人體後，都能激起免疫系統反應，識別出新冠病毒並放出抗體予以消滅。

但抗體也不是只有一種。免疫系統首次感知到病毒等抗原（能夠引起抗體生成的物質）時，會快速產生一種叫IgM的抗體應對初次感染。免疫系統會同時記住病毒的特徵，形成記憶B細胞，這些細胞會進入休眠狀態。

如果IgM抗體不夠打，病毒一直在體內複製，或人體之後再次遇到同類病毒，記憶B細胞就會激活並大量複製。重新激活的記憶B細胞會大量產生另一種叫IgG的抗體去打病毒。可以說，IgM抗體負責初期的應急處理，IgG抗體則是後續增援的主力大部隊。

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接種疫苗後，體內只會留有少許IgM抗體警戒巡邏。假如真正感染新冠病毒，身體就會迅速叫醒記憶B細胞，產生大量IgG抗體對抗病毒侵略。檢測IgM、IgG 2種抗體，可以幫助判斷一個人是否感染了新冠病毒。

抗體檢測會用抗體試紙，在十幾分鐘內快速看到結果。如果人體內有某一種新冠抗體，試紙上就能夠在相應的位置看到紅線。要2種抗體同時陽性，試紙上出現2條紅線，才能說明檢測者免疫系統的確正在與新冠病毒激烈搏鬥。

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核酸疫苗也不會令核酸檢測變陽性

接種疫苗除了不會令抗體檢測變陽性確診，接種核酸疫苗也不會令核酸檢測變陽性。

新冠病毒的核酸序列約有3萬個鹼基，用於核酸疫苗只有約4,000個鹼基。為了保證核酸檢測準確，通常需要對新冠病毒核酸的2個位置檢測。這2個位置不在核酸疫苗上，所以不會影響核酸檢測結果。部分核酸檢測試劑盒會檢測1個或3個位置，仍然與核酸疫苗不重疊。

此外，用於核酸檢測的熒光PCR檢測，是一種靈敏的技術，不僅能檢測出病毒的核酸，還能檢測出病毒核酸的多少。由此也可以判斷到底是注射了疫苗，還是感染了病毒。

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責任編輯：連兆鋒

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