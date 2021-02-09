  • 19°C
香港時間 : 2021209日 (二) 13:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大數據看內地年俗：網上相睇流行 「能否開美顏」成熱話（組圖）

社會熱點 13:17 2021/02/09

分享：

網上相睇成為內地年輕男女的新年活動。資料圖片

年關將至，內地搜尋引擎百度發布《2021年味搜索大數據》，透露今年新年的流行趨勢。壓歲錢、送祝福、買年貨仍然是熱門關鍵詞；年夜飯、掛年畫、貼春聯也上榜熱搜年俗。受疫情、就地過年等影響下，加上長輩的壓力，今年網上「雲相親」的關注度突然急升，「95後」則成為主力軍。

數據指，過年不回家，「年夜飯怎麼吃」成為內地年輕人的緊要事，近30日「年夜飯菜譜」相關搜索熱度按月上漲180%。廣東、山東與河北的「90後」最關注烹飪，虎皮鳳爪、紅燒肉與醬牛肉是當地的熱搜菜品。各省份對應的最熱搜菜品，通常是地方菜或符合當地的飲食特點，如四川的酥肉、安徽臭鱖魚等。

解決完年夜飯的問題，年輕人的注意力聚焦在看電影上，內地今年對春節檔電影充滿期待，「春節檔電影」搜索按月上漲80%， 其中「90後」的搜尋量佔了56%。《唐人街探案3》、《刺殺小說家》與《你好，李煥英》是熱搜的前三名，男性偏愛《唐人街探案3》與《人潮洶湧》，女性則愛《你好，李煥英》。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

新年也是一些年輕人思考終身大事的時間，哪怕過年不回家，相親也可以進行。不同的是，今年相親從線下搬到線上。「雲相親」的搜索熱度同比去年春節升溫25%，一線城市年輕人關注度遠高於平均值。值得注意的是，關注相親的年齡整體下移，25歲以下的年輕人最關注。「視頻相親交友哪個平台好？」、「遠程相親應該化妝嗎？」、「雲相親可以開美顏嗎？」成為相親中的三大熱議話題，比去年分別上漲27% 、23%、9%。年輕人脫單的願望，一年比一年強烈。

與此同時，春節期間為了迎接女婿、兒媳的拜訪，（準）婆婆、丈母娘們對發紅包這事兒也有更多思考。大數據顯示，東北、山東、河北等地區對女婿、兒媳紅包的準備更為重視；江蘇婆婆、丈母娘則扛起了南方省份的大旗。

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

疫情 電影 經濟 農曆新年 節慶 大數據 中國

下一篇文章

接種新冠疫苗 抗體檢測會否變陽性確診？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【年廿八2021】為何一定要年廿八洗邋遢 不是廿七和廿九
【年廿八2021】為何一定要年廿八洗邋遢 不是廿七和廿九
打完新冠疫苗可以沖涼嗎？疾控這樣說
打完新冠疫苗可以沖涼嗎？疾控這樣說
Clubhouse熱潮捲到內地 邀請碼炒價高達400元
Clubhouse熱潮捲到內地 邀請碼炒價高達400元
中國抵制澳洲龍蝦後遺症　澳洲人嘆食到厭
中國抵制澳洲龍蝦後遺症　澳洲人嘆食到厭
中疾控專家：國產新冠疫苗安全 適合各年齡層接種
中疾控專家：國產新冠疫苗安全 適合各年齡層接種
世衛專家在華南海鮮市場發現重要線索 周三離開前交代
世衛專家在華南海鮮市場發現重要線索 周三離開前交代