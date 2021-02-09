大數據看內地年俗：網上相睇流行 「能否開美顏」成熱話（組圖）

▲ 網上相睇成為內地年輕男女的新年活動。資料圖片

年關將至，內地搜尋引擎百度發布《2021年味搜索大數據》，透露今年新年的流行趨勢。壓歲錢、送祝福、買年貨仍然是熱門關鍵詞；年夜飯、掛年畫、貼春聯也上榜熱搜年俗。受疫情、就地過年等影響下，加上長輩的壓力，今年網上「雲相親」的關注度突然急升，「95後」則成為主力軍。

數據指，過年不回家，「年夜飯怎麼吃」成為內地年輕人的緊要事，近30日「年夜飯菜譜」相關搜索熱度按月上漲180%。廣東、山東與河北的「90後」最關注烹飪，虎皮鳳爪、紅燒肉與醬牛肉是當地的熱搜菜品。各省份對應的最熱搜菜品，通常是地方菜或符合當地的飲食特點，如四川的酥肉、安徽臭鱖魚等。

解決完年夜飯的問題，年輕人的注意力聚焦在看電影上，內地今年對春節檔電影充滿期待，「春節檔電影」搜索按月上漲80%， 其中「90後」的搜尋量佔了56%。《唐人街探案3》、《刺殺小說家》與《你好，李煥英》是熱搜的前三名，男性偏愛《唐人街探案3》與《人潮洶湧》，女性則愛《你好，李煥英》。

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新年也是一些年輕人思考終身大事的時間，哪怕過年不回家，相親也可以進行。不同的是，今年相親從線下搬到線上。「雲相親」的搜索熱度同比去年春節升溫25%，一線城市年輕人關注度遠高於平均值。值得注意的是，關注相親的年齡整體下移，25歲以下的年輕人最關注。「視頻相親交友哪個平台好？」、「遠程相親應該化妝嗎？」、「雲相親可以開美顏嗎？」成為相親中的三大熱議話題，比去年分別上漲27% 、23%、9%。年輕人脫單的願望，一年比一年強烈。

與此同時，春節期間為了迎接女婿、兒媳的拜訪，（準）婆婆、丈母娘們對發紅包這事兒也有更多思考。大數據顯示，東北、山東、河北等地區對女婿、兒媳紅包的準備更為重視；江蘇婆婆、丈母娘則扛起了南方省份的大旗。

責任編輯：陳建錫

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