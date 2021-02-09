  • 19°C
香港時間 : 2021209日 (二) 13:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國通陸克文：大陸武統台灣要思考3個問題

國情動向 13:17 2021/02/09

分享：

中國通陸克文：大陸武統台灣要思考3個問題

被視為中國通的澳洲前總理、美國智庫亞洲協會主席陸克文近日在期刊《外交事務》撰文指，中美關係雖不至於導致公開對抗或戰爭，但中方領導人習近平可能傾向武統台灣：習如作這一選擇，應先思考三個問題：台灣的抵抗力、國際壓力、和美國國內政治的不可預測性。

作為西方「知華派」標誌人物的陸克文（Kevin Rudd），在美國總統拜登（Joe Biden）政府上台後就曾倡議中美應建立「聯合戰略框架」（Joint Strategic Framework），展開「受管控的戰略競爭」（managed strategic competition）。

拜登7日接受媒體訪問時表示，中美之間肯定會有激烈競爭，但不會以前總統特朗普（Donald Trump）的方式跟中國打交道，接下來在面對中國，會把重點放在國際規則上頭。

陸克文：受管控的戰略競爭  可降中美風險

陸克文也呼應了拜登「中美激烈競爭」的觀點，並認為「受管控的戰略競爭」將可降低風險。

陸克文提到，習近平面對的挑戰之一就是如何處理台灣問題，兩岸距離和平統一越來越遠；習近平現在的策略很清楚，大幅提高在台海的軍事力量，使得美國政府在經評估可能敗陣的狀況下，不願意迎戰；沒有了美國的支持，習近平相信台灣要就自願統一於大陸，或是孤軍作戰然後輸掉。

拜登的「中國噩夢」：台灣變新古巴危機

中美打科技戰  英媒示警：台灣會被推向死亡中心

不過，中國大陸如選擇武統台灣，必須先評估三個問題：

第一，獲取台灣的難度。

第二，大陸的國際政治「合法性」將面臨無法承受的損害。

第三，美國國內政治。美國會憂慮如不出手支持台灣，對美國也會是一場大災難，尤其是亞洲盟友、他們可能不再信任美國的安全保證，倒向與中國尋求協議。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

陸克文在《外交事務》（Foreign Affairs）三、四月號中，以「避免戰爭」（Short of War）為題，談如何避免美中對抗釀成災難（How to Keep U.S.-Chinese Confrontation From Ending in Calamity），這是陸克文對中美關係的最新看法。

陸克文表示，中美均會同意，兩強競爭在2020年代進入關鍵十年，這將是充滿危險的十年，增加緊張關係、加劇競爭將無可避免；但不會戰爭，兩國都會避免發生大災難，會透過管控降低競爭演變成公開衝突的風險。

習或會在任內解決台灣問題  使歷史留名

陸克文提到，中國越來越穩固的經濟自信，可能超前完成軍事現代化；中國打算在2027年之前完成軍隊現代化，比起此前的時間點又提早7年；其主要目標是，讓中國大陸在因為台灣所引發的中美衝突中，在各種可想到的情況下均取得決定性優勢。

「在類似衝突中獲勝，將使得中國領導人習近平在卸任前，實現武力統一台灣，這將是一項在黨內足以匹敵毛澤東的成就」，陸克文表示。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

拜登上台首次致電莫里森 談擴五眼聯盟及應對中國

拜登政府一邊承認一中　卻一邊首派神盾艦奔台海（組圖）

北京警告「台獨」意味著戰爭後 美國放軟聲氣

布林肯談香港台灣  說話像極蓬佩奧

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

拜登的「中國噩夢」：台灣變新古巴危機
2021/02/04
拜登的「中國噩夢」：台灣變新古巴危機
中美打科技戰 英媒示警：台灣會被推向死亡中心
2021/02/04
中美打科技戰 英媒示警：台灣會被推向死亡中心
前駐華大使：台灣問題不會和平解決 拜登要嚴肅看待這問題
2021/02/05
前駐華大使：台灣問題不會和平解決 拜登要嚴肅看待這問題
拜登上台首次致電莫里森 談擴五眼聯盟及應對中國
2021/02/05
拜登上台首次致電莫里森 談擴五眼聯盟及應對中國
拜登政府一邊承認一中　卻一邊首派神盾艦奔台海（組圖）
2021/02/05
拜登政府一邊承認一中　卻一邊首派神盾艦奔台海（組圖）
地緣政治 政治 外交 內政 軍事科技 軍事演習 軍備 軍事衝突 軍控與裁軍 軍事

下一篇文章

【中澳關係】澳洲龍蝦大平賣 背後是災難性的失業潮？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

知華默克爾快走了 德國歐洲會否對中國變臉？
知華默克爾快走了 德國歐洲會否對中國變臉？
中國反圍堵澳洲？港企傳擲2328億巨資 澳後花園建城
中國反圍堵澳洲？港企傳擲2328億巨資 澳後花園建城
中共外交老手示警 中國要對拜登丟掉幻想
中共外交老手示警 中國要對拜登丟掉幻想
拜登：美國中國激烈競爭不必衝突「習骨子裏無民主」
拜登：美國中國激烈競爭不必衝突「習骨子裏無民主」
中印打疫苗外交戰 外媒解讀印度「憑什麼」？
中印打疫苗外交戰 外媒解讀印度「憑什麼」？
【中美角力】新華社連發四評論 喊話拜登政府四不得
【中美角力】新華社連發四評論 喊話拜登政府四不得