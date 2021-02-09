中國通陸克文：大陸武統台灣要思考3個問題

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【中澳關係】澳洲龍蝦大平賣 背後是災難性的失業潮？
被視為中國通的澳洲前總理、美國智庫亞洲協會主席陸克文近日在期刊《外交事務》撰文指，中美關係雖不至於導致公開對抗或戰爭，但中方領導人習近平可能傾向武統台灣：習如作這一選擇，應先思考三個問題：台灣的抵抗力、國際壓力、和美國國內政治的不可預測性。
作為西方「知華派」標誌人物的陸克文（Kevin Rudd），在美國總統拜登（Joe Biden）政府上台後就曾倡議中美應建立「聯合戰略框架」（Joint Strategic Framework），展開「受管控的戰略競爭」（managed strategic competition）。
拜登7日接受媒體訪問時表示，中美之間肯定會有激烈競爭，但不會以前總統特朗普（Donald Trump）的方式跟中國打交道，接下來在面對中國，會把重點放在國際規則上頭。
陸克文：受管控的戰略競爭 可降中美風險
陸克文也呼應了拜登「中美激烈競爭」的觀點，並認為「受管控的戰略競爭」將可降低風險。
陸克文提到，習近平面對的挑戰之一就是如何處理台灣問題，兩岸距離和平統一越來越遠；習近平現在的策略很清楚，大幅提高在台海的軍事力量，使得美國政府在經評估可能敗陣的狀況下，不願意迎戰；沒有了美國的支持，習近平相信台灣要就自願統一於大陸，或是孤軍作戰然後輸掉。
不過，中國大陸如選擇武統台灣，必須先評估三個問題：
第一，獲取台灣的難度。
第二，大陸的國際政治「合法性」將面臨無法承受的損害。
第三，美國國內政治。美國會憂慮如不出手支持台灣，對美國也會是一場大災難，尤其是亞洲盟友、他們可能不再信任美國的安全保證，倒向與中國尋求協議。
陸克文在《外交事務》（Foreign Affairs）三、四月號中，以「避免戰爭」（Short of War）為題，談如何避免美中對抗釀成災難（How to Keep U.S.-Chinese Confrontation From Ending in Calamity），這是陸克文對中美關係的最新看法。
陸克文表示，中美均會同意，兩強競爭在2020年代進入關鍵十年，這將是充滿危險的十年，增加緊張關係、加劇競爭將無可避免；但不會戰爭，兩國都會避免發生大災難，會透過管控降低競爭演變成公開衝突的風險。
習或會在任內解決台灣問題 使歷史留名
陸克文提到，中國越來越穩固的經濟自信，可能超前完成軍事現代化；中國打算在2027年之前完成軍隊現代化，比起此前的時間點又提早7年；其主要目標是，讓中國大陸在因為台灣所引發的中美衝突中，在各種可想到的情況下均取得決定性優勢。
「在類似衝突中獲勝，將使得中國領導人習近平在卸任前，實現武力統一台灣，這將是一項在黨內足以匹敵毛澤東的成就」，陸克文表示。
責任編輯：鄧國強
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