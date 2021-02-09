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路透調查：內地1月CPI料與去年持平 PPI由負轉正

經濟脈搏 14:48 2021/02/09

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路透社參考30家機構預估中值顯示，受寒冷天氣及臨近春節等因素影響，中國1月豬肉、鮮菜鮮果等食品價格漲幅明顯，在食品和以原油為代表的能源價格上升推動下，CPI（綜合消費物價指數）料按月上漲1%；但去年同期的高基數效應，以及疫情衝擊消費導致非食品價格弱勢，預計持平於去年。

同時，1月國際大宗商品價格大體延續漲勢，預計PPI（生產物價指數）按年回升趨勢不改，料增長0.4%，為一年來首次轉正。整體來看通脹壓力不大。

路透社指，不少機構預測1月CPI可能再現負值。民生銀行研究院宏觀團隊指出，1月CPI恰逢統計局進行5年基期轉換與權重調整，由於過去5年食品價格漲幅明顯，基期重設後其累計增量影響會削弱，加之居民消費籃子變化將使統計局調降食品比重，使得食品能源對CPI的影響下降。

而且今年春節在2月，與去年1月的春節發生錯位，導致去年1月節日效應更為明顯，將對本月CPI產生明顯拖累，民生銀行預計CPI按年下降0.2%；與此同時，1月國際大宗商品價格大體延續漲勢，原油價格創新高，有色金屬價格多數走強，CRB工業現貨指數明顯回升，預計PPI按年上漲0.4%。

內地經濟學家花長春指，從PMI價格數據看，臨近春節生產季節性回落，價格環比漲幅有所回落，但按年回升趨勢仍然明晰，預計上游大宗仍是主力，中游放緩跡像明顯，下游預計仍是拖累，整體庫存有被動累積跡象。翹尾因素疊加疫情衝擊，中國去年1月CPI「破5」，按年上漲5.4%創逾8年新高，環比則上漲1.4%。「往後看，2021年整體通脹壓力不大，再通脹在所難免，高通脹難以顯現，核心通脹將隨著經濟復甦重返上行通道」。

責任編輯：陳建錫

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經濟數據表現 經濟 通脹 指數 豬肉 食品 中國 綜合消費物價指數 CPI PPI

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