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【牛年2021】拜年抱拳男女有別  搞錯恭賀變致哀

社會熱點 14:48 2021/02/09

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辛丑年初一即將來臨，農曆年拜年時，人們都喜歡抱拳祝賀，別以為這是小小動作，背後原來有大問。由於中國傳統習慣尚左貶右，男子拜年抱拳要「左抱右」，也就是抱拳時要用左手包右手；女性方向則相反，且只按手不抱拳，此所謂「吉拜」。如果反轉了則稱為「哀拳」，是致哀之意，搞錯真是大吉利是。

央視網刊出文章講解農曆年禮節，包括抱拳祝賀。標準姿勢是男子右手成拳，左手包住，因爲右手概念上是攻擊手，包住以示善意；女子則相反，但只壓手不抱拳。這和自古「男左女右」傳統一脈相承。

拜年抱拳男女有別，這是正確姿勢。

抱拳禮又稱「拱」、「揖禮」，漢族傳統禮儀中一種相見禮，源於周代以前，有3000年以上的歷史。

《論語．微子》中有這樣的記載，「子路拱而立」。據《周禮》記載，根據雙方的地位和關係，當時作揖就已有土揖、時揖、天揖、特揖、旅揖、旁三揖之分。

中國抱拳禮有3000年以上的歷史

抱拳禮是中華民族特有的傳統禮儀，抱拳，是以左手抱右手，自然抱合，鬆緊適度，拱手，自然於胸前微微晃動，不宜過烈、過高。

作家梁實秋在一篇散文裏就提過，西方的握手好象起源是騎士比劍，原本決鬥時候騎士要戴手套的，握手表示我沒有帶決鬥的裝備來，表示友好。可是一見面即伸手來握手，感覺真不好，萬一手上不乾淨或者濕淋淋的，怎麽辦？還傳染細菌，還是抱拳衛生。

立春與年初一 哪個才是中國傳統歲首？

為何一定要年廿八洗邋遢  不是廿七和廿九

責任編輯：鄧國強

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